Juve all’improvviso: c’è l’accordo economico con un Big della Liga

La Juventus ha individuato un profilo di primaria grandezza per rinforzare la propria rosa. Stiamo parlando di un big della Liga spagnola

Cherubini e Calvo cercano nomi di prospettiva e con costi sostenibili per rilanciare il progetto tecnico dei bianconeri. Il calciatore in questione può fare la differenza in Serie A. Il futuro del club bianconero è ancora tutto da decidere, ma la società sonda il mercato alla ricerca di nomi che possono fare la differenza.

La Juventus sta cercando di agguantare un posto tra le prime quattro della Serie A per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League. Disputare la massima competizione europea è fondamentale soprattutto per i circa 50 milioni di euro che entrerebbero nelle casse bianconere. Soldi necessari a rilanciare un progetto fiaccato quest’anno anche dalle vicende extra campo.

Allegri sembra avere le ore contate alla Continassa, visto che Calvo e Cherubini vorrebbero un altro profilo in panchina, per un progetto futuribile che possa puntare sul bel calcio e sulla crescita dei giovani. Molti di questi già fanno parte della rosa juventina, mentre altri potrebbero arrivare dalla campagna acquisti estiva. Ci sono in ballo alcuni nomi già svelati a livello mediatico, come Frattesi (accordo molto vicino con il Sassuolo). Oltre al mercato italiano c’è anche un obiettivo straniero che può diventare assolutamente concreto in queste ore e che interessa anche ai grandi club di Premier League.

Juventus, l’obiettivo numero uno per la difesa è Pau Torres: il giocatore del Villarreal è sul mercato

Stiamo parlando di un difensore spagnolo di grandissima qualità, che milita nel Villarreal. Pau Torres, centrale mancino del “Sottomarino Giallo” è un punto di forza anche della nazionale spagnola, con cui ha messo insieme 23 presenze, disputando Mondiali e Europei.

Il suo contratto con il club iberico scadrà nel 2024 e alla sua corte si sono avvicinate diverse squadre internazionali. Secondo quanto riportato da Sport.es, La Juventus sarebbe in vantaggio sugli altri e potrebbe mettere sul piatto un’offerta molto importante dal punto di vista economico (circa 40 milioni di euro). Ricordiamo che solo un anno fa il Villarreal rifiutò 55 milioni dal Tottenham. Ora però, con un solo anno di contratto, le condizioni sono cambiate.

Allegri (o chi per lui), attendono ancora un vero sostituto di Giorgio Chiellini e con l’anagrafe che bussa alla porta di Leonardo Bonucci, urge mettere in rosa un giocatore del genere, sui cui rifondare un reparto solido ed affidabile. Con Bremer–Pau Torres costruirebbe davvero una bella coppia.