Calhanoglu via dall’Inter: la data e la nuova destinazione

Il futuro di Hakan Calhanoglu potrebbe essere ben lontano dalla Milano nerazzurra: ecco la sua prossima squadra

La stagione dell’Inter va avanti, dopo la convincente vittoria sull’Hellas Verona che ha riportato il sereno in casa nerazzurra. L’obiettivo prioritario per gli uomini di Simone Inzaghi sarà quello di macinare quanti più punti possibili per garantirsi una delle prime quattro posizioni e di conseguenza l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions League. Non sarà semplice vista la folta concorrenza ma la sensazione è che la ‘Beneamata’ lotterà fino alla fine.

Gli impegni ‘italiani’, però, rischiano di fare da contorno per quello che sarà certamente un gustosissimo primo piatto: il derby, in semifinale di Champions, contro il Milan. L’andata è ormai imminente ma nei 180′ la speranza dalla Pinetina è quella di superare finalmente pure in Europa gli acerrimi rivali, per poi dedicarsi ad una finale che manca da ben 13 anni.

Dal campo al calciomercato il passo è breve ed è in questo senso che Beppe Marotta e Piero Ausilio stanno già lavorando alle mosse che rischieranno di rivoluzionare la rosa dell’Inter. Se in difesa è certo l’addio di Skriniar, da tempo promesso sposo a parametro zero del PSG, un altro pilastro potrebbe fare le valigie e salutare gratis. Stefan De Vrij, in scadenza il 30 giugno 2023, pare allontanarsi dall’ipotesi rinnovo: per questo motivo molto verrà fatto in entrata in difesa.

Così sarà addio: Calhanoglu saluta l’Inter

Ma la sorpresa, amara per i tifosi nerazzurri che lo hanno amato sin dal suo approdo nell’estate 2021, potrebbe riguardare la clamorosa cessione di Hakan Calhanoglu. Le prestazioni del turco sono sotto gli occhi di tutto. Nel corso dei mesi, poi, ha saputo reinventarsi regista basso cancellando letteralmente il ricordo di Brozovic. Il croato, con l’esplosione dell’ex milanista, potrebbe infatti partire per fare cassa o portare un nuovo innesto.

E Calhanoglu? Il 29enne di Mannheim, sotto contratto fino all’estate 2024 con la ‘Beneamata’, piace moltissimo in Premier League. Sarebbero due, in particolare, le società pronte a fare follie pur di averlo durante l’estate costringendo l’Inter a valutarne l’immediata cessione. Da un lato il Liverpool di Jurgen Klopp che ha vissuto un annus horribilis, alla ricerca di freschezza sia in mediana che sulla trequarti.

Occhio anche al Newcastle che, invece, sta stupendo. Vista la ricchissima proprietà alle spalle, i ‘Magpies’ potrebbero senza troppi problemi accontentare l’Inter. La richiesta dei nerazzurri non si smuoverà da quanto ventilato da settimane a questa parte. Per dire definitivamente addio a Calhanoglu serviranno almeno 40 milioni di euro, non un centesimo in meno. E l’estate ormai alle porte può essere il momento giusto per affondare il colpo decisivo, ad un anno dalla scadenza del turco con l’Inter.