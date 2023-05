Belen-De Martino, retroscena inedito: accade mentre lui dorme

Il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, ha svelato alcuni retroscena della sua vita di coppia.

L’ex concorrente del programma televisivo Amici, Stefano De Martino, ha raccontato un retroscena della sua vita privata accanto a Belen Rodriguez. La coppia sembra più affiatata che mai e tutti i fan vogliono conoscere nuovi dettagli riguardo la loro, ormai storica, relazione.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una delle coppie più amate dagli italiani, vista la storia fatta di alti e bassi. I due si conobbero la prima volta nel lontano 2012, dietro le quinte del programma televisivo Mediaset, Amici, condotto da Maria De Filippi. Lui sempre presente come ballerino professionista, mentre la bella showgirl era spesso l’ospite speciale in alcune serate. Tra i due scattò subito un grande amore, sancito con la nascita del figlio Santiago il 9 aprile del 2013 e il matrimonio avvenuto il 20 settembre della stessa annata. Nel corso di questi undici anni, però, la coppia si è separata in più occasioni, con Belen che ha vissuto una relazione con Antonio Spinalbese, che la renderà di nuovo mamma di una bambina dal nome Luna Mari, nata nel 2021. All’inizio del 2022, però, Belen ha annunciato la separazione da quest’ultimo, causato soprattutto da un ritorno di fiamma con il conduttore televisivo. Oggi, in un’intervista, Stefano De Martino racconta un retroscena sulla sua vita di coppia insieme alla modella Argentina.

Stefano De Martino si racconta, grande amore con Belen: “Ci siamo sempre l’uno per l’altra”

Come detto, la storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez fa sognare milioni di fan italiani. L’ex concorrente di Amici, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha raccontato alcuni particolari della coppia. Il retroscena più curioso riguarda la showgirl che, a detta di De Martino, fino a tarda notte ama guardare le serie tv coreane, mentre lui preferisce addormentarsi presto. Un altro argomento toccato dal ballerino è il rapporto con la secondogenita di Belen, Luna Mari, avuta dalla relazione con Antonio Spinalbese.

Su questo, De Martino ha affermato che per lei è praticamente un zio, e che il soprannome datogli dalla piccola è “Teté”, in quanto un padre ce l’ha già e non ha intenzione di sostituirlo. Il conduttore televisivo ha anche ammesso di avere qualche difetto, specificando che stare al suo fianco non è affatto facile. Ora per la coppia le cose sembrano andare a gonfie vele visto che, come fa sapere Stefano De Martino, lui e Belen ci sono sempre, l’uno per l’altra.