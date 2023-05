Assalto Milan, a 15 milioni si può chiudere

Il Milan, che sarà impegnato in una settimana di fuoco, inizia a muoversi sul prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

I rossoneri, che mercoledì affronteranno l’Inter in semifinale di Champions League, iniziano a programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. La dirigenza, infatti, sta lavorando sul calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Uno dei casi più spinosi riguarda Rafael Leao, che vedrà scadere il proprio contratto nel giugno 2024. I contatti per il rinnovo del gioiello portoghese sono in corso e, nelle ultime settimane, sono arrivate novità positive in merito al prolungamento.

Qualora non si arrivasse ad un accordo, però, la società può pensare di cederlo per non perderlo a parametro zero come accaduto con Kessie e Donnarumma. Vista questa possibilità, la dirigenza pare aver già individuato il giusto profilo per sostituirlo. La società quindi valuta alcune interessanti opzioni sul mercato

Il Milan pesca in Turchia, pronta l’offerta: obiettivo Akturkoglu

Visto il futuro ancora in forte dubbio di Rafael Leao, la società rossonera sta valutando colpi importanti per il reparto avanzato, soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne. Stando a quanto riporta il portale SportArena, il profilo individuato dalla dirigenza è quello di Kerem Akturkoglu, ala sinistra turca classe 1998 del Galatasaray. Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione, che lo vede a quota dieci reti realizzate e otto assist forniti in 33 partite disputate tra campionato e coppa. Le ottime prestazioni fornite con la maglia giallorossa non sono passate inosservate agli occhi della società rossonera, disposta a mettere sul piatto 13 milioni di euro per convincere il club di Istanbul a cederlo.

La distanza tra le due società è minima, visto che la richiesta del club turco è di circa 15 milioni di euro. Il ragazzo è intrigato dall’idea di approdare in un grande club come il Milan, e può chiedere alla società di lasciarlo partire qualora l’offerta rossonera pervenisse ufficialmente. Si tratterebbe di un colpo importante per il Milan, che aggiungerebbe al proprio reparto avanzato un calciatore giovane con ampi margini di miglioramento. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con i rossoneri pronti a fare sul serio per Akturkoglu. I tifosi giallorossi ora tremano davvero.