Anniversario di Superga, calci e pugni sul tifoso: ecco cos’è successo

Il 4 maggio del 1949 è una data che i tifosi del Torino non potranno mai dimenticare. In quel giorno, infatti, si consumò una delle più grandi tragedie della storia del calcio. Nell’anniversario di Superga è avvenuto un episodio vergognoso: un tifoso è stato preso a calci e pugni.

Superga è diventato una sorta di luogo di rito per tutti i tifosi del Torino. Su quella collina, infatti, andò a schiantarsi, il 4 maggio del 1949, l’aereo che trasportava tutta la squadra del Grande Torino. Trentuno vittime e nessun sopravvissuto a questo disastro aereo, con il mondo del calcio che giustamente non ha mai dimenticato né l’episodio né i campioni rimasti coinvolti nell’incidente. Nella giornata di ieri è avvenuto, però, un episodio raccapricciante in occasione dell’anniversario. Un tifoso, infatti, è stato aggredito con pugni e calci.

Anniversario di Superga, ennesima vergogna

Troppo spesso questa data ai limiti del sacro è stata sporcata da gesti e comportamenti vergognosi. Quest’anno la situazione si è ripetuta con delle dinamiche, però, completamente nuove. Non per questo, però, meno gravi e per certi aspetti nauseanti. A riportare la notizia è la versione online del quotidiano “La Stampa“, che descrive in maniera dettagliata quel che è accaduto, fornendo tutti i dettagli del caso,

In occasione del settantaquattresimo anniversario di Superga, infatti, un tifoso del Torino (che indossava in quel momento la maglia granata) era in giro insieme al figlio. Un gruppo composto da tre tifosi che, invece, indossavano divise ed indumenti della Juventus, si sono avvicinati e lo hanno aggredito con calci e pugni. La sua unica colpa? Quella di tifare per la squadra adesso allenata da Ivan Juric. Il supporter in questione è stato colpito più volte ed è stato lasciato a terra dai tre delinquenti. I presenti hanno poi, prontamente, chiamato il 118, con l’autombulanza che lo ha trasportato in pronto soccorso.

Tifoso del Torino in pronto soccorso

Come detto, l’uomo (di quarantadue anni) è stato trasportato in pronto soccorso ed ha riportato diverse escoriazioni. Per sua fortuna, però, nulla di particolarmente grave, ma è altamente probabile che sia stato un momento che sarà difficile da dimenticare, tanto per lui quanto per il figlio. Il piccolo, infatti, ha visto suo padre colpito ripetutamente ed in più parti del corpo senza alcuna ragione. Il figlio è rimasto sotto choc ed ora avrà bisogno di tempo per riprendersi dall’accaduto.