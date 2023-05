La Juve mette 30 milioni sul piatto: colpaccio dal Real Madrid

La Juventus è pronta alla grande offerta. Per i Blancos c’è un affare da 30 milioni di euro sul piatto, ma non sarà facile proseguire

Come molte altre squadre, anche la Juventus sta organizzando la sua campagna di calciomercato al meglio delle sue possibilità. Il mercato del club bianconero è ovviamente condizionato alle questioni relative al risultato finale di questa stagione. Dalla posizione Champions fino ai problemi extracalcistici, la dirigenza Juve ha diverse ‘gatte da pelare’ ancora da risolvere.

Allegri nella sfida contro il Bologna (Cmweb). Fonte: La PresseIl club bianconero sonda però il mercato e sta valutando un calciatore di caratura europea, che grazie alla sua esperienza pluridecennale può fare ancora la voce grossa in (quasi) qualsiasi squadra. Per i bianconeri l’emergenza terzino sinistro non è mai scomparsa del tutto. Con un Alex Sandro parzialmente ripreso ma ormai prossimo alla scadenza, è evidente che nella sua corsia ci si debba muovere quanto prima. Benché la società sembri voler puntare ancora su di lui, anche se non ufficialmente, servirebbe comunque un sostituto. Per il benessere tecnico della squadra così come per l’urgenza del dover sopperire ad eventuali mancanze. E questo giocatore sembra essere il profilo ideale. Stiamo parlando di David Alaba, difensore attualmente di proprietà dei Galacticos. Dal lontano esordio nel 2007 il giocatore ha disputato quasi 400 partite in carriera. A discapito di questo dato ha ancora 30 anni. Dunque tanti anni di calcio giocato ancora da disputare. E chissà che buona parte di questi non decida di dedicarli proprio alla Juve. Mai dire mai del resto.

Si tratta di un giocatore estremamente duttile, che può svolgere all’occorrenza il ruolo di difensore centrale o di centrocampista. Soprattutto al centro della difesa si è distinto molto bene, avendolo dovuto fare spesso e volentieri ai tempi del Bayern Monaco. Si tratta pur sempre di uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo di competenza, e a distanza di anni la situazione non è affatto cambiata. I bianconeri sognano il colpo, un affare a cifre non onerose visto la situazione del club.

Alaba alla Juventus: la situazione

Un eventuale approdo di David Alaba in Italia, alla Juventus, sarebbe un colpo di mercato davvero da sogno. L’infortunio che lo ha visto come infelice protagonista poco tempo fa non sembra dargli pace, anche se potrebbe recuperare giusto in tempo per la cruciale partita di Champions League contro il Manchester City. Il suo futuro è ancora fortemente incerto, benché il patron Florentino lo ritenga ad oggi incedibile.

Nonostante ciò i bianconeri possono ancora sognare. Questa estate Alaba compirà 31 anni e potrebbe rivelarsi una possibilità interessante. La Juventus potrebbe farsi forte di queste condizioni per insistere sulla trattativa, sperando che la cifra di 30 milioni possa bastare per sciogliere il club spagnolo. Non sarà facile portare a termine l’affare, ma il club piemontese farà il possibile per portarsi a casa un top player di questo calibro.