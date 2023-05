Il vestito si apre: visione scottante per Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez incanta tutti. La modella argentina ha lasciato i propri followers a bocca aperta con uno scatto clamoroso pubblicato qualche ora fa sui social. Pioggia di “mi piace” e commenti.

Cecilia Rodriguez non smette mai di sorprende o tantissimi followers che la seguono sui suoi canali social. La bella argentina, infatti, regala spesso diversi scatti che possono essere considerati a dir poco clamorosi e comunque ‘bollenti’. Sul feed della Rodriguez, però, non sono presenti solo foto, ma anche reel e altri video che non sembrano essere accolti con indifferenza dai tantissimi utenti che costituiscono la fan base dell’argentina.

“Mi piace” e commenti, infatti, sono sempre all’ordine del giorno e raggiungono numeri incredibili ed inimmaginabili. Da un po’ la sorella minore di Belen non compare in televisione con grande frequenza, ma tiene vivo il rapporto con il proprio pubblico grazie proprio ai social. Tra le tante piattaforme, quella prediletta da Cecilia Rodriguez, in tal senso, è Instagram.

Cecilia Rodriguez è da lungo tempo legata sentimentalmente con Ignazio Moser. La relazione tra i due nacque nel corso dell’esperienza al Grande Fratello VIP della modella argentina e del ciclista italiano. La scintilla, infatti, scattò nell’ormai lontano 2017 e da allora i due non si sono mai più separati. Proprio in tal senso, sul feed Instagram della Rodriguez sono presenti diversi post nei quali è possibile ammirare la coppia in momenti felici. Una passione vera che ha portato, qualche mese fa, i due ad annunciare, innanzi alle telecamere di “Verissimo”, il matrimonio. La cerimonia era programmata per Ottobre 2023. Occorre utilizzare il passato perchè nel prossimo mese di Ottobre non ci sarà più alcun matrimonio. Il motivo non sarebbe una crisi della coppia, come paventato da alcune voci, ma, bensì, sarebbe riconducibile ad alcuni problemi di natura logistica. Dunque, il matrimonio si farà. È stato solo riprogrammato.

Cecilia Rodriguez, il vestito si apre: fan a bocca aperta

Cecilia Rodriguez ha lasciato tutti a bocca aperta con l’ultimo scatto pubblicato sui propri canali social. Gli oltre 4,7 milioni di followers che seguono il profilo di “Chechu” Rodriguez hanno assaltato il post rilasciando una marea di “mi piace” e di commenti sotto l’ultimo scatto.

La sezione commenti, infatti, è ricchissima di apprezzamenti e di complimenti che i fan hanno mosso all’indirizzo della modella argentina che nel post in questione indossa un lungo abito di color carne. Il vestito si apre in maniera vistosa all’altezza delle cosce. A completare lo scatto c’è lo sguardo penetrante e al contempo ammaliante della modella argentina.