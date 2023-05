Icardi torna in Italia: lo scambio prende quota

Il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere nuovamente in Serie A: spunta il suggestivo scambio durante l’estate

Mancano ancora una manciate di giornate alla chiusura della Serie A ma se per lo scudetto i giochi sono ormai chiusi da mesi, lo stesso non si può dire per la lotta Champions. Sì, perchè nell’ultimo turno Inter e Atalanta hanno fatto bottino pieno mentre a deludere sono state Roma e Milan che hanno pareggiato rispettivamente contro Monza e Cremonese. Una battaglia per il quarto posto che, verosimilmente, proseguirà fino alla fine del torneo.

In attesa, poi, di conoscere quello che sarà l’esito definitivo sulla Juventus che, ‘graziata’ dei 15 punti di penalizzazione, potrebbe incorrere in qualche altro tipo di sanzione frutto del tanto chiacchierato patteggiamento. Dal campo al calciomercato, le ipotesi per il calcio italiano continuano a fioccare, giorno dopo giorno.

Sono diversi i nomi che in vista dell’estate potrebbero lasciare la Serie A e molti altri, invece, approdare o fare ritorno in Italia. Tra questi potrebbe esservi un nome che ha già fatto vedere grandi cose qui da noi, con la maglia dell’Inter. Mauro Icardi, 30 anni, attualmente grandissimo protagonista con la maglia del Galatasaray in prestito. Sì, perchè sin dal suo addio ai nerazzurri l’ex capitano è rimasto di proprietà del PSG, che lo tiene sotto contratto fino all’estate 2024.

Icardi, idea Roma: il PSG studia lo scambio

Un legame pronto ad essere spezzato, però: da Parigi non hanno la minima intenzione di rischiare di perderlo a zero. Ecco perchè durante l’estate la sua cessione sarà inevitabile e, come anticipato, l’ipotesi Serie A rischia di essere tra le più concrete. Icardi ha in questa stagione messo a segno 15 gol e 8 assist vincenti in 21 presenze complessive. Numeri da capogiro che potrebbero far comodo a diverse grandi del nostro calcio. Il PSG, d’altro canto, è interessato ad acquistare un nuovo centrale difensivo e nelle mire di Al-Khelaifi sarebbe finito il romanista Roger Ibanez.

Il difensore brasiliano, classe 1998, viene valutato non meno di 30 milioni dal club capitolino che in passato ha anche pensato a Icardi per l’attacco. I parigini potrebbero provare ad imbastire uno scambio alla pari, mettendo sul piatto proprio il bomber di Rosario pronto a riscattarsi ancora una volta in Italia ma, stavolta, da rivale della ‘sua’ Inter.

La volontà della Roma, però, è molto chiara. Ibanez partirà, come detto, per 30 milioni e non meno. Soprattutto, poi, la dirigenza punta ad una cessione senza contropartite, soli cash per registrare una corposa plusvalenza. Il 24enne di Canela ha fino a questo momento rappresentato uno dei cardini della difesa di Mourinho, con 41 apparizioni agli ordini dello ‘Special One’ e 3 reti all’attivo.