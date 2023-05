Rossella Fiamingo e l’allenamento scottante, che curve

Fisico bollente e perfetto per Rossella Fiamingo, la nota schermitrice italiana che continua a tenersi in forma con il duro allenamento.

Una delle eccellenze sportive dell’Italia da molti anni riguarda sicuramente la scherma. Ovvero uno degli sport in cui i nostri atleti da sempre eccellono in maniera evidente, come raccontano i risultati ai Giochi Olimpici ma anche ai campionati europei o mondiali.

Sciabola, spada o fioretto, la scherma in generale ha prodotto atleti maschi e femmine di grande caratura. Basti pensare ad una campionessa come Valentina Vezzali, straordinaria interprete di questa storica disciplina ed anche ex sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport nel Governo Draghi.

Oltre alla bravura ed al professionismo, la scherma italiana regala anche tanto fascino e glamour. Come dimostra una delle atlete più talentuose della squadra azzurra, la quale fa parlare di sé anche per la bellezza estetica indiscutibile.

Allenamento no stop per Rossella Fiamingo: la tuta è aderentissima

Questi è la catanese doc Rossella Fiamingo, schermitrice classe 1991 che in passato si è tolta grandi soddisfazioni a livello olimpico. Ha infatti vinto l’argento ai giochi di Rio de Janeiro 2016 e il bronzo a squadre nell’ultima olimpiade di Tokyo 2020.

La giovane Rossella è però apprezzatissima dal pubblico maschile per le sue qualità estetiche già citate. Bellezza naturale e molto attraente quella della Fiamingo, che non a caso è molto seguita sui social, visto che su Instagram vanta ben 300 mila follower, tutti attratti dalle immagini private e spesso glamour che pubblica l’atleta siciliana.

L’ultima immagine è emblematica. Rossella Fiamingo in pieno allenamento, instancabile come una vera atleta professionista. Nella foto pubblicata su Instagram si vede la 31enne di Catania in un momento di relax in palestra, mentre indossa una tuta sportiva molto aderente che non nasconde affatto le sue curve eccezionali, più da top model che da campionessa di scherma.

Tanti gli apprezzamenti ed i like per Rossellina, così come si fa chiamare sui social. Una ragazza che non si fa notare solo sulle pedane di scherma, ma anche negli ambienti pubblici che contano. Vanta infatti un’ottima amicizia con Diletta Leotta, la giornalista sportiva più amata dagli italiani.

Senza dimenticare il lato sentimentale ormai noto della Fiamingo: dalle Olimpiadi di Tokyo l’atleta fa coppia fissa con Gregorio Paltrinieri, vera e propria stella del nuoto azzurro. I due si sono incontrati a Casa Azzurri durante i giochi in Giappone e sono divenuti inseparabili. Una vera e propria passione quella di Rossella per i nuotatori, visto che da giovane era fidanzata con Luca Detto, altro campione delle vasche italiane.