Nuova maglia per Handanovic, Inter tradita: resta in Serie A

Il portiere e capitano interista Samir Handanovic potrebbe in qualche modo tradire la sua Inter: ipotesi italiana per il futuro.

Ad inizio stagione Samir Handanovic era stato confermato come capitano e portiere titolare dell’Inter. Ma l’esperto e maturo portiere sloveno ha cominciato a dare qualche segno di insicurezza, forse dovuto all’età ed alle condizioni atletiche non eccellenti.

Per questo motivo Simone Inzaghi ha dato spazio a André Onana, portiere camerunese arrivato dall’Ajax proprio per sostituire gradualmente Handanovic ed iniziare una nuova era tra i pali nerazzurri. Ma la domanda ora è un’altra: quale sarà il destino dello storico numero 1 dell’Inter. Il contratto di Handanovic scadrà il prossimo 30 giugno e per ora non si è ancora parlato di rinnovo. C’è chi crede che per affetto e legame con la maglia nerazzurra lo sloveno possa prolungare a vita senza troppi problemi. Ma nelle ultime ore si è cominciato a vociferare di una nuova soluzione italiana per chiudere la carriera altrove.

L’ultima idea riguarda il Torino, club di Serie A che ha ancora qualche difficoltà tra i pali. Dopo l’addio di Salvatore Sirigu di un paio di anni fa, i granata non sono riusciti a rimpiazzare l’ex azzurro in maniera sicura e competitiva.

Torino, idea Handanovic per la prossima stagione: può alternarsi a Milinkovic-Savic

Attualmente i pali del Toro sono di proprietà del serbo Vanja Milinkovic-Savic, massiccio e grintoso portiere (fratello del campione laziale Sergej) che però non sembra dare garanzie totali. A prestazioni eccellenti, Milinkovic-Savic alterna troppo spesso errori marchiani che non danno grosse certezze al tecnico Ivan Juric. Ecco perché secondo ultime indiscrezioni Handanovic potrebbe essere l’ipotesi giusta dalla prossima stagione per il Torino. Lo sloveno dell’Inter, che a luglio compirà ben 39 anni, potrebbe fare da chioccia di esperienza a Milinkovic-Savic, alternandosi al serbo tra i pali senza troppi affanni o discussioni.

Handanovic arriverebbe al Toro a parametro zero ed andrebbe a sostituire come numero 1 di affidamento e maturità l’albanese Berisha, che al momento non rientra più nei piani di Juric. Inoltre l’attuale capitano dell’Inter non lascerebbe l’Italia, sua seconda casa, potendo chiudere con calma la carriera in Serie A, neanche troppo lontano da Milano dove vive ormai da una decina di anni. L’Inter da par suo sta valutando altri portieri da affiancare ad Onana per il prossimo futuro. In tempi recenti si è fatto il nome di tre estremi difensori internazionali: lo svizzero Yann Sommer, il brasiliano ex Juve Neto e l’argentino Augustin Rossi.