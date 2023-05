Juventus, tegola Chiesa: tifosi bianconeri increduli

L’esterno offensivo bianconero, spesso arginato dagli infortuni in questa stagione, preoccupa l’ambiente con una potenziale offerta di mercato

Non è stata finora una grande stagione per Federico Chiesa. L’ex esterno della Fiorentina ha saltato buona parte dell’inizio di stagione perché alle prese con il lunghissimo infortunio rimediato lo scorso anno con la rottura del legamento crociato. Alla tredicesima giornata di campionato contro l’Inter ha fatto nuovamente il suo ingresso sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium in un mare di applausi, come sprono a tornare alla condizione di un tempo. Sono bastate due partite successive per farlo carburare anche sottorete, tanto che in soli 26′ di gioco è riuscito a mettere a segno un gol importante contro la Lazio. Eppure per Federico Chiesa i guai non sono finiti affatto.

Nel corso della stagione Chiesa ha avuto importanti alti e bassi. Il calciatore ha spesso mostrato una condizione precaria e un ritardo dovuto ai problemi fisici. Dei costanti problemi che hanno creato difficoltà alla squadra di Allegri. Il tecnico non ha mai visto quest’anno il miglior Chiesa.

Per lui il percorso verso la redenzione è ancora intriso di ostacoli, ma giorno dopo giorno lotta per provare a tornare nel migliore dei modi. Sullo sfondo, anche lo stato di forma complessivo della Juventus tra campionato e Coppa Italia – dove ha rimediato l’eliminazione in semifinale proprio da parte dell’Inter – non lo ha assistito. E adesso deve fare i conti con le insistenti voci di mercato che lo riportano lontano da Torino.

Calciomercato, nuova ‘minaccia’ per la Juve: Chiesa in Bundesliga

Era il 2021 quando per la prima volta il Bayern Monaco si era affacciato alla finestra della Juventus per scrutare le prestazioni di quel ventitreenne particolarmente dotato tecnicamente, rapido e intelligente, determinato e ambizioso.

La dirigenza bavarese aveva persino ‘minacciato’ di lanciare un’offerta da 80 milioni per sparpagliare la concorrenza e convincere i bianconeri a non riscattare il suo cartellino dalla Fiorentina. Ora, però, la musica sembra cambiata. Da quando Thomas Tuchel ha preso le redini della squadra al posto dell’esonerato Julian Nagelsmann, l’ambiente si è caricato nuovamente di forza positiva. Soprattutto per il futuro. E il futuro del Bayern vede Chiesa come uno dei potenziali elementi che comporranno la squadra ideale per tornare a competere in Champions League al livello delle altre grandi realtà europee. Attualmente il cartellino del calciatore, proprio per via dei ripetuti infortuni, non è superiore ai 60 milioni di euro. Ma per la Juventus resta un pezzo pregiato su cui fare affidamento. Anche lo stesso Massimiliano Allegri, costretto a tenerlo fuori a lungo, non avrebbe alcuna intenzione di privarsene proprio adesso. Ha ancora bisogno di lui. E lui ha bisogno dell’amore dei tifosi bianconeri che, seppur spiazzati dalle indiscrezioni che gli ruotano attorno, non lo tradiranno mai.