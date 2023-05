Il Monza prepara il colpaccio dal Barcellona: Galliani scatenato

Colpaccio da urlo in vista per il Monza, pronto ad affondare per un giocatore del Barcellona a sorpresa: che magia di Galliani.

Si conferma in un ottimo periodo di forma il Monza, che dopo le due straordinarie vittorie contro Inter e Fiorentina, ha trionfato anche nell’ultimo turno di Serie A. Qui la squadra di Palladino si è imposta per 2-0 in casa dello Spezia, balzando dunque nella parte sinistra della classifica. Un ottimo risultato per l’ambizioso club brianzolo, alla prima stagione assoluta nel massimo campionato italiano. Sarà importante concludere al meglio l’annata per il club brianzolo, già pronto ad affrontare l’imminente big match casalingo contro la Roma.

Nel mentre, la dirigenza guidata da Adriano Galliani ha però lo sguardo ben rivolto al prossimo calciomercato estivo, nel quale l’intenzione sarà quella di effettuare un ulteriore upgrade della rosa. Ciò al fine di mirare ancor più concretamente la tanto ambita zona Europa, ormai sfuggita in questa stagione dopo la revoca della penalizzazione di 15 punti alla Juventus. Uno dei rinforzi già individuati dal Condor proverebbe clamorosamente dal Barcellona, pronto a trovare l’accordo per il trasferimento del giocatore a sorpresa.

Il club brianzolo è stato protagonista di un’ottima stagione ed è in lizza per finire nelle prime dieci posizioni della classifica. Merito anche e soprattutto di quanto fatto in estate dalla dirigenza brianzola, che si è resa protagonista di una sfavillante e sapiente sessione di mercato. La società ha ora intenzione di alzare ulteriormente l’asticella in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di accaparrarsi quantomeno un posto in zona Europa.

Calciomercato, che colpaccio del Monza in casa Barcellona: Galliani pronto all’assalto per Umtiti

Sarà dunque fondamentale sfruttare al meglio anche il prossimo calciomercato estivo, con Galliani che è già in pieno lavoro per la stesura di quest’ultimo. Con il probabile ritorno al Torino di Izzo, titolare inamovibile di mister Palladino, sarà richiesto anche un pesante innesto in difesa. A tal proposito, uno dei profili maggiormente prediletti dal Monza è quello di Samuel Umtiti, che dopo un lunghissimo stop si sta rendendo protagonista di una buona stagione tra le fila del Lecce.

Il difensore tornerà in Catalogna in estate, con il club blaugrana che però non ha la minima intenzione di tornare a puntare su di lui, ed è dunque alla ricerca di nuove pretendenti per cederlo a titolo definitivo. È proprio qui che si è attivato il Condor, già in contatto con il Barcellona per l’acquisizione del classe ’93. Un colpo di marketing ma non solo per il Monza, con Umtiti che nel mentre avrebbe già preso di buon grado questa nuova avventura in Serie A.