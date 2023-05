Esplode la bomba in casa Juve, è successo di nascosto: tifosi spiazzati

La Juventus sta vivendo il secondo momento più difficile della stagione dopo l’eliminazione in Champions League.

La formazione allenata da Massimiliano Allegri non vince da cinque partite: quattro sconfitte tra campionato e Coppa Italia con un il pareggio di Bologna che ha spezzato il momento negativo in casa bianconera, con la Juventus proiettata ai prossimi impegni in particolare alla semifinale di Europa League contro il Siviglia.

La stagione della Juve è stata legata da questioni extra calcistiche con ‘l’operazione Prisma’ a farla da padrone. Il club bianconero ha visto le indagini su alcuni dei suoi principali dirigenti e sia Andrea Agnelli che Pavel Nedved hanno annunciato le proprie dimissioni e l’addio alla Juve.

Nelle scorse ore un lieto evento per l’ex presidente della Juventus è arrivata una bellissima notizia. La notizia ha sorpreso e fatto felice la famiglia Agnelli con Andrea che ha trovato un po’ di pace e di serenità. Il caso plusvalenze ha portato Andrea Agnelli nell’occhio del ciclone, ma finalmente in questo 2023 è arrivata una bella notizia.

Juventus, matrimonio in segreto per l’ex presidente Agnelli

Nella giornata di sabato 29 Aprile matrimonio riservato (rito sia civile che religioso) tra l’ex presidente della Juventus e la compagna Deniz Akalin (a cui è legato dal 2015 e dalla quale ha avuto due figlie), in un piccolo Comune in provincia di Perugia (Lisciano Niccone); poi la festa in un noto resort della zona con una quarantina di invitati…

Tra gli invitati l’ex vice Presidente della Juventus, Pavel Nedved con la compagna Dara Rolins, che ha postato varie storie su Instagram, e gli storici capitani bianconeri, Alessandro Del Piero e Gianluigi Buffon. Un evento privato per la famiglia Agnelli, con l’ex numero uno bianconero che secondo quanto trapelato nelle ultime ore si trasferirà in Olanda per gestire l’Agnelli BV, società di cui è azionista insieme al cugino John Elkann. Secondo matrimonio per l’ex presidente della Juventus che si è sposato nel 2005 con Emma Winter, da cui sono nati i suoi primi due figli. Con Deniz, invece, Andrea Agnelli è diventato padre per altre due volte, di Sivia Selin e Vera Lin.

Si è trattato del secondo «sì» anche per Deniz Akalin che è stata sposata con Francesco Calvo, tornato alla Juventus dopo l’esperienza al Barcellona e, da cui ha avuto la figlia Mila. Abito ‘a sirena‘ bianco per la sposa, mentre Andrea Agnelli, con il classico completo impreziosito dal papillon bianco. Un matrimonio a sorpresa, organizzato in silenzio e che ha sorpreso tutti.