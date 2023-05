Wanda, giacca troppo aperta: nessuna traccia dell’intimo

Wanda Nara come al solito non si fa pregare nell’offrire ai propri fan visioni assolutamente provocanti e superlative: esagerata

Dovremmo, a distanza di anni, essere ormai più che abituati alla sensualità esplosiva di Wanda Nara e non farci più sorprendere. Eppure, ogni volta c’è sempre un’emozione diversa e ogni volta la prorompente argentina riesce a stupirci e lasciarci senza fiato.

La modella, imprenditrice e showgirl è come sappiamo una vecchia conoscenza di tutti gli appassionati di calcio, essendo una delle wag più iconiche di questi anni. Ma ormai, Wanda è diventata un personaggio a 360 gradi, con una visibilità planetaria.

Wanda Nara più in forma che mai, su Instagram ogni scatto è una vera festa

La sua presenza sul web e non solo è un autentico cult e ogni occasione è buona per perderci nel suo fascino provocante. Chiedere per informazioni al suo vastissimo pubblico sui social, composto da oltre 16 milioni di followers su Instagram.

Cifre che con tutta evidenza fanno di Wanda uno dei volti più cliccati in assoluto al mondo. E in questo periodo del resto lei sta sfoderando tutto il meglio di sé. Una volta ritrovata la serenità e la complicità di coppia con il suo Mauro Icardi, sembra avere se possibile una marcia in più del solito.

Tra i vari impegni di lavoro, non fa mancare mai la sua energia e vitalità che contribuisce alla sua aura estremamente ammaliante. E tutte le sue apparizioni televisive non possono di certo passare inosservate.

Wanda Nara, sotto la giacca si vede quasi tutto: la scollatura non tradisce mai, è sempre un capolavoro

In queste settimane Wanda è conduttrice e giudice di MasterChef Argentina, ma c’è anche l’occasione per un ritorno ‘al passato’. Ossia, al Grande Fratello, un luogo che l’ha vista presente a più riprese. E non poteva non andare in scena a modo suo.

Il primo piano dietro le quinte ci svela il suo look, pazzesco e illegale come non mai. Un elegante tailleur color rosa pastello, ma col dettaglio non trascurabile di una scollatura vertiginosa e con intimo assente. Il lato A di Wanda colpisce dritto al cuore e naturalmente fa discutere, tra chi pensa che i suoi atteggiamenti siano eccessivi e chi invece continua ad osannarla e non vuole altro che continuare a perdersi in immagini di tale sensualità. Il risultato, in ogni caso, è virale.