Nuovo affare tra Juve e Barcellona: colpo a sorpresa

La Juventus torna in trattative con il Barcellona dopo il famoso scambio tra Miralem Pjanic e il brasiliano Arthur. Il nome però stavolta lascia tutti di stucco.

Tra campionato, Europa League, i problemi extra campo e il calciomercato, la Juventus è sicuramente la società di Serie A più chiacchierata del momento. L’apertura ufficiale delle trattative è ancora lontana ma la Vecchia Signora vuole farsi trovare già preparata, pur non conoscendo ad oggi il suo reale futuro. Che alcuni nomi però non siano nel progetto tecnico è noto e proprio da loro si può cominciare. Zakaria è attualmente in prestito al Chelsea, dove non sta stupendo.

L’annata del Chelsea è disastrosa, un’infinità i milioni buttati sul mercato per una classifica che per ora recita dodicesimo posto. In una rosa extralarge c’è quel Denis Zakaria arrivato in estate in prestito con diritto di riscatto a 28 milioni più 5 di bonus dalla Juventus. Alla luce delle sole sette presenze in campionato e due in Champions League, sembra evidente che l’ex Borussia Moenchengladbach rientrerà a Torino per trovare una nuova destinazione.

La nuova squadra di Zakaria però potrebbe essere una vera sorpresa. Dalla Spagna infatti rimbalzano con forza voci secondo le quali il Barcellona vorrebbe il centrocampista in rosa, per un ritorno alle trattative dai tempi dello scambio Arthur-Pjanic. Un affare che lascerebbe spiazzati in tanti, soprattutto considerando l’attuale situazione finanziaria dei catalani, che devono cedere pezzi prima di poter fare mercato.

A sorpresa il Barcellona potrebbe dare una terza chance a Zakaria

C’è da considerare inoltre l’ampia scelta di centrocampisti a disposizione di Xavi, con nomi come Gavi, De Jong e Pedri. Quel che manca forse è un’alternativa a Busquets, da qui il profilo di Zakaria, che però per curriculum sembra ben lontano dal perno di centrocampo spagnolo. In questo momento un affare più sensato sembra quello con l’Inter per Brozovic, anche se le alternative low cost bisogna averle sempre pronte in caso di problemi dell’ultimo minuto.

Quel che sembra certo è che Zakaria saluterà la Juventus nonostante il lungo corteggiamento che lo ha portato a vestire il bianconero a discapito della Roma che sembrava aver chiuso il colpo. Arrivato nel gennaio del 2022, l’esperienza con la Vecchia Signora è deludente, solo 15 gettoni, con un gol e un assist. Dopo la seconda delusione in questo 2022/2023 nella brutta esperienza al Chelsea, per lui potrebbero aprirsi nuovi scenari di gloria in quel di Barcellona se dovesse arrivare la proposta giusta.

Una possibilità in cui sia il centrocampista che la Juventus sperano, per far sì che la Vecchia Signora possa incassare soldi utili per altri affari in vista. Per il centrocampista invece ci sarebbe la chance di restare ad alti livelli per magari riuscire anche a restarci.