Milan di sasso, tradimento in arrivo: l’ex beniamino va alla Juve

Non lo gradirebbe per niente, la tifoseria milanista. Un loro vecchio idolo ora rischia di finire alla Juventus.

Adesso, alla Juventus interessa soprattutto centrare l’obiettivo, ovvero la Champions League. I bianconeri hanno pareggiato a Bologna, rimettendo tutto in gioco. Il primo posto è ormai andato e ne restano solo tre per giocare nella competizione più importante. Le gare che separano la Juve alla fine del campionato sono ancora tante, ma ovviamente c’è chi lavora anche dietro le quinte per preparare il mercato.

Ci saranno sicuramente delle partenze ed a seconda degli obiettivi, ricordiamo che i bianconeri lottano anche per vincere l’Europa League, si deciderà pure chi far arrivare in panchina o se far restare Max Allegri. Ad ogni modo, i bianconeri non potranno farsi trovare impreparati anche l’anno prossimo e sperano di tornare a lottare per il tricolore.

La società valuta profili interessanti, ma senza esborsi clamorosi come in passato, tutto a cifre ‘adeguate’. Tutto dipenderà anche dalle cessioni, con il futuro di calciatori come Di Maria, Rabiot (questi due sono in scadenza) e Vlahovic ancora in bilico. La Juve pensa anche in entrata e guarda un nome in particolare. Si parla di un possibile rientro in Italia, del ventiseienne, Franck Kessie, che potrebbe lasciare Barcellona dopo una sola stagione.

Milan di sasso, va alla Juve, che tradimento

E le indiziate sono solo due per l’ivoriano, si è a lungo parlato di Inter, ma ora le voci insistenti farebbero capire che Kessie potrebbe arrivare proprio alla Juve. Un’altra rivale storica, uno smacco per i tifosi rossoneri a cui certo, non farebbe piacere vedere il loro ex idolo, con un’altra maglia a strisce. Data l’insistenza delle voci, si pensa quanto meno che una chiacchierata tra i dirigenti bianconeri e l’agente del calciatore, c’è stata o avverrà a breve.

La Juventus ha un buon centrocampo di cui si vorrebbe andare a ritoccare poco, sempre se non arrivassero offerte irrinunciabili per qualche nome. Partirà però qualcuno e l’indiziato numero uno è Paredes. Lì in mezzo, la dirigenza juventina vorrebbe mettere chili e qualità, con l’inserimento di Franck Kessie che sarebbe ideale. Dal canto suo, l’ivoriano che non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto al ‘Camp Nou’, potrebbe accettare di tornare in Serie A, un campionato che conosce bene. Ma che ha già vinto proprio con la maglia del Milan. Un suo approdo ai bianconeri sicuramente non sarebbe apprezzata dai tifosi rossoneri, l’ennesimo tradimento (vedi gli addii di Donnarumma e Calhanoglu) verso il ‘Diavolo’.