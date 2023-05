Mercato Milan, Ibra via: l’erede arriva dalla Ligue 1

Mercato Milan, in arrivo novità importanti per il reparto avanzato. Visto l’ormai apparentemente inevitabile addio di Zlatan Ibrahimovic, i rossoneri lo sostituiscono con un colpo che arriva direttamente dalla Ligue 1.

La strategia di mercato del Milan, da qualche tempo a questa parte, è a dir poco chiara: acquistare giovani talenti da far crescere aspettandone la completa maturazione. Sarà verosimilmente così anche per De Ketelaere, così come è stato per Sandro Tonali. Adesso, però, il reparto sul quale la dirigenza si sta concentrando maggiormente è quello avanzato. Preoccupano, in tal senso, le carte di identità di Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic, ormai non più di primo pelo. Con il secondo vicino all’addio, serve un erede e può arrivare direttamente dalla Ligue 1 dove sta facendo grandissime cose.

Mercato Milan, il rinforzo arriva dalla Francia

La situazione in casa Milan è molto tesa per questioni soprattutto di campo. I rossoneri, infatti, sono attesi da un mese di maggio che sarà decisivo. In Serie A, infatti, c’è da conquistare uno dei primi quattro posti per non perdere le risorse economiche che arrivano dalla partecipazione alla UEFA Champions League. Proprio nella competizione che mette in palio la coppa dalle grandi orecchie, però, c’è un derby di Milano europeo che fa tremare i polsi.

In tutto ciò, però, non può essere di certo trascurato il mercato. Con Origi che non ha convinto e Zlatan Ibrahimovic ormai condizionato dall’età e dai tanti infortuni, serve come il pane a questa squadra una degna alternativa ad Olivier Giroud. In tal senso si sta accelerando in maniera importante per portare in rossonero uno dei talenti più luccicanti della Ligue 1, vale a dire Elye Wahi.

Milan su Wahi

Classe 2003, quest’anno sta facendo molto bene, come certificato dai 13 gol e dai 5 assist realizzati in 29 partite di Ligue 1 disputate con la maglia del Montpellier. Nei prossimi giorni i dirigenti del Milan incontreranno i suoi agenti per dare una accelerata a questa trattativa che, però, non è per niente facile. I transalpini, infatti, fanno una valutazione del ragazzo che si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro. Il ragazzo, come è normale che sia visto il suo talento, ha estimatori anche in Bundesliga e nella stessa Ligue 1. In conclusione, il suo contratto scadrà nell’estate del 2025.