Juve, addio al parametro zero: ha scelto la Liga

La ricerca dei parametro zero contraddistinguerà anche la prossima finestra di mercato. La Juventus perde un top.

La Juventus di Massimiliano Allegri lavora al futuro, e oltre ai risultati sportivi, valuta il calciomercato. Il club bianconero ha diversi calciatori in prestito, ma difficilmente incasserà denaro da potenziali riscatti. La società è stata particolarmente sfortunata da questo punto di vista e questo complica il calciomercato.

Come anticipato, la Vecchia Signora, se tutti i calciatori in prestito venissero riscattati, potrebbero fruttare circa 150 milioni. La potenziale favola però rischia di trasformarsi in un incubo a pochi zero. Weston McKennie al Leeds si sta facendo valere, ma il club inglese non ha ancora deciso se investire oltre 30 milioni per l’americano ed il club rischia anche la retrocessione. In casa Lazio, Luca Pellegrini gioca col contagocce. La cifra ipotizzata per farlo restare a Roma è di 15 milioni, Lotito tratterà al ribasso, non più di 10, ammesso che Sarri alla fine dia l’ok, una situazione al momento improbabile.

Juventus, prestiti flop: che danno per la società

La botta maggiore arriverà da Arthur Melo. Il brasiliano al Liverpool non gioca, a giugno tornerà alla Juventus e tanti saluti ai 37 milioni di riscatto. Dejan Kulusevski al Tottenham non brilla. Per l’ex Atalanta ci sarebbe l’obbligo di riscatto a 25 milioni nel caso i londinesi arrivassero in Champions e l’esterno giocasse almeno la metà delle gare da calendario. Senza una di queste condizioni, l’obbligo diverrebbe diritto, con la Juve a tremare al solo pensiero. Il giovane e talentuoso svedese dovrebbe comunque restare a Londra, a meno di clamorosi colpi di scena.

La nota lieta potrebbe arrivare da Denis Zakaria, lo svizzero al Chelsea ha preso campo, i Blues potrebbero riscattarlo a 28 milioni, magari cercando uno sconto dalla Vecchia Signora. In attesa di questo potenziale bagno di sangue, gli uomini mercato della Juventus avevano puntato su un profilo importante a centrocampo, il prescelto però appare destinato alla Liga.

Juventus beffata: Gundogan verso il Barcellona

Massimiliano Allegri, considerato sia il flop di Leandro Paredes, l’argentino tornerà al PSG, sia le condizioni precarie di Paul Pogba, aveva individuato in İlkay Gündoğan un profilo perfetto per il centrocampo della prossima stagione.

Trentadue anni compiuti il 5 ottobre, scadenza contratto nel 2023, il regista del City rappresentava un profilo appetibile. Esperienza e vittorie, 17 gol in 66 gare con la Germania e una bacheca stracolma, il centrocampista di Gelsenkirchen però è nel mirino di altri club, in primis il Barcellona. Come riporta footmercato.net, il tecnico Xavi, ad un passo dal vincere la Liga, ha scelto l’ex Borussia Dortmund quale obiettivo primario per la sua mediana, nella quale potrebbe rinunciare all’ex Milan, Franck Kessie. Al netto di quello che accadrà con la Uefa, il Barcellona infatti è nel mirino per i 7 milioni versati all’ex arbitro Enriquez Negreira, i catalani sembrano in netto vantaggio sul giocatore. Gundogan guadagna 7,28 milioni di sterline lorde all’anno, circa 8,3 milioni di euro.