Bye bye Juve, Chiesa vola in Premier: le cifre

La Juventus si appresta ad affrontare un finale di stagione impegnativo, mentre la società lavora sul calciomercato sia in entrata che in uscita.

Si prospettano ultimi mesi di fuoco della Juventus, impegnata in Campionato e in Europa League, dove in semifinale affronterà il Siviglia. Nonostante questo, però, la dirigenza bianconera sembra già pensare alla programmazione della prossima stagione. Oltre ai possibili nuovi acquisti, però, la società sta lavorando anche sui rinnovi dei calciatori importanti del progetto tecnico.

Tra questi troviamo Angel Di Maria e Adrien Rabiot, che vedranno scadere il proprio contratto a giugno. Se per il Fideo le cose sembrano procedere in maniera positiva, lo stesso non si può dire per il centrocampista francese, appetito sempre di più in Premier League.

Per quanto riguarda i possibili addii, invece, oltre a Dusan Vlahovic che ha suscitato l’interesse dei grandi top club europei, chi potrebbe fare le valigie è Federico Chiesa. A tal proposito, una big inglese sembra intenzionata a fare sul serio per strapparlo alla vecchia signora. Come detto, la Juventus è già molto attiva nella programmazione del prossimo calciomercato estivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Luis Enrique verso il Tottenham, scelto il primo colpo: Chiesa l’obiettivo principale

Per quanto riguarda le possibili cessioni, un calciatore che potrebbe salutare è Federico Chiesa. L’esterno infatti non sta trovando molto spazio con Massimiliano Allegri. Vista la situazione, diverse società stanno monitorando costantemente il calciatore e presto potrebbero esserci sorprendenti colpi di scena. Il club più interessato ad acquistarlo è il Tottenham che, dopo la separazione con Antonio Conte, è intenzionato ad affidare la panchina a Luis Enrique, attualmente svincolato dopo le dimissioni dalla nazionale spagnola. L’ex tecnico delle furie rosse stravede per l’esterno azzurro, tanto da averlo richiesto come principale obiettivo in caso di approdo a Londra.

La dirigenza inglese è pronta ad accontentare Luis Enrique, tanto da mettere sul piatto circa 50 milioni di euro per convincere la vecchia signora a cederlo. La Juventus non sembra intenzionata ad accettare tale cifra, ma è comunque disposta a parlarne in caso di offerte superiori. Il ragazzo è intrigato dall’idea di approdare in Premier League, soprattutto in un top club come quello londinese. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con Federico Chiesa pronto a salutare la Juventus dopo soli tre anni dal suo arrivo. Il Tottenham è pronto a regalare al tecnico spagnolo il calciatore tanto desiderato.