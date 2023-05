Allegri-Juve, tutto finito: “Via subito”

Massimiliano Allegri ha le ore ormai contate sulla panchina della Juventus. Il pareggio di Bologna e altre vicende lo stanno allontanando sempre di più da Torino

I bianconeri non sono riusciti a scavalcare la Lazio nello scorso week end e dovranno ancora sudare parecchio se vogliono centrare un posto tra le prime quattro in Serie A. Quello che doveva essere il giorno del ritorno al secondo posto in classifica si è trasformato in un semplice spunto per ulteriori critiche. La Juventus non ha approfittato della sconfitta della Lazio e del pareggio di Milan e Roma, per mettere in cassaforte punti fondamentali per la corsa Champions.

Adesso i bianconeri sono a 60 punti, a meno 1 dal secondo posto ma solo a +3 sul quinto. Nonostante i 15 punti di penalizzazione momentaneamente sospesi, la squadra di Allegri non riesce a decollare. Con un calendario ancora piuttosto insidioso, può succedere davvero di tutto. Proprio per questo le critiche nei confronti del tecnico toscano non si placano.

Almeno di una vittoria in Europa League (e forse nonostante questa), difficilmente Max Allegri siederà sulla panchina della “Vecchia Signora” il prossimo anno. Il motivo è piuttosto chiaro e affonda le radici nella qualità del gioco (assente) e nei troppi alti e bassi. La sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter è stata l’ennesima goccia per far traboccare il vaso. Non solo i dirigenti bianconeri sono stanchi del rendimento della squadra, ma adesso anche i tifosi sembrano essersi schierati in modo compatto contro l’allenatore.

I tifosi della Juventus sono stanchi: sui social è scattata la caccia ad Allegri

Sui social sta spopolando in queste ore l’hashtag #AllegriOut. Le critiche partono dai cambi effettuati domenica contro il Bologna dall’ex tecnico del Milan. Nel corso del secondo tempo hanno fatto il proprio ingresso in campo Iling-Junior S., Soulé, Vlahovic, Miretti e Paredes, lasciando molti perplessi di tempistiche e soluzioni tattiche.

Alcuni tweet sono piuttosto emblematici recitando: “Vi dovete solo che vergognare per come giocate e disonorate una maglia così importate. Giocatori mediocri senza carattere e un ex allenatore che da quando ha perso la fortuna si è dimostrato per quello che è, scarso”. Oppure in riferimento alla giocata di Iling-Junior sul gol di Milik, sottolineata dall’account ufficiale della Juve su Twitter, un tifoso ha risposto: “Peccato che giochi solo 25′ ogni mese”. Insomma l’ambiente bianconero è ormai diviso e solo un miracolo potrebbe salvare Allegri.