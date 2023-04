Minigonna vertiginosa: gambe da applausi per Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci come al solito è un concentrato di classe ed eleganza da applausi: il look in minigonna è da capogiro

Spesso e volentieri, c’è davvero poco da dire sul fascino di Elisabetta Gregoraci. Se non constatare quanto sia sempre capace di accendere e infiammare la passione degli ammiratori.

La modella e showgirl è una icona di sensualità mediterranea e in questi anni abbiamo imparato a conoscerla sempre meglio. Rimanendo conquistati ogni volta dalla sua avvenenza seducente, di fronte alla quale non si può che rimanere senza fiato.

Elisabetta Gregoraci, intramontabile e senza tempo: non smette mai di farci sognare

La splendida calabrese ha dato riprova più volte di una bellezza ai limiti dell’indescrivibile. E della quale ci da’ continue conferme in ognuna delle sue apparizioni. Con il tempo, ha unito a una esteriorità travolgente anche un carisma e una presenza scenica di tutto rispetto sul palco, diventando una delle conduttrici televisive più amate del panorama nostrano.

Sul web, naturalmente, è una delle bellezze più in vista, con quasi due milioni di followers su Instagram. Dai quali raccoglie complimenti e incoraggiamenti continui non solo per il suo modo di apparire e presentarsi, ma anche per il suo carattere. Gli haters non mancano, come capita del resto a molte personalità del mondo dello spettacolo, ma i sostenitori nel suo caso sono in larga maggioranza.

Elisabetta Gregoraci, la gonna è davvero mini: visione inguinale che non lascia scampo, statuaria

A incoraggiare e a ricoprire Elisabetta di complimenti e like a profusione sono tantissimi. E a maggior ragione lo fanno in occasione di uno degli ultimi post, in cui la Gregoraci regala diversi scatti nel corso di una passeggiata per le strade di Montecarlo, dove vive da tempo.

Nel Principato, sono numerosi i vip, come sappiamo, ma anche lì lei non passa certo inosservata. E come potrebbe, con un look del genere, che infiamma in un attimo gli ammiratori. Minigonna cortissima e perfetta, visione inguinale super provocante e due gambe da schianto in risalto in primo piano. Il sorriso radioso e lo sguardo magnetico della Gregoraci fanno il resto. E ci preannunciano che anche quest’anno, in estate, non ce ne sarà praticamente per nessuno con i suoi scatti. A 43 anni, si mantiene ancora in splendida forma, più giovanile e seducente che mai.