Inter, il giocatore KO con la Lazio: i tempi di recupero

Dopo l’euforia legata al successo fondamentale contro la Lazio, che ha rilanciato l’Inter nella lotta per un posto in UEFA Champions League, in casa nerazzurra bisogna fare i conti con l’infortunio del difensore. Svelati, in tal senso, i tempi di recupero per lui.

L’Inter ha conquistato oggi in casa tre punti di fondamentale importanza contro la Lazio che ha permesso ai nerazzurri di tornare vicino alla linea di galleggiamento relativa ad un piazzamento in UEFA Champions League. Adesso all’orizzonte ci sono tante gare da non sbagliare per non fallire questo obiettivo. Il difensore, però, ha rimediato un infortunio ed ora potrebbe saltare le ultime gare. Fondamentale, in tal senso, capire i tempi di recupero.

Infortunio Inter, svelati i tempi di recupero

In occasione del gol del 2-1 Robin Gosens ha rimediato un brutto infortunio alla spalla. Ricadendo, infatti, ha ricevuto un urto fortissimo sul gomito che gli ha causato un dolore tanto acuto da costringerlo al cambio. Al suo posto dentro De Vrij, con Dimarco tornato poi ad agire da quinto di centrocampo. In tal senso, attraverso un bollettino apparso sul sito ufficiale dell’Inter, sono state rese note le condizioni dell’ex esterno dell’Atalanta.

Di seguito il testo della nota, che specifica come Gosens abbia subito una lussazione della spalla destra. La lussazione è stata poi ridotta nello spogliatoio dallo staff medico interista. Adesso sono tutti da valutare i tempi di recupero, soprattutto tenendo conto del fatto che gli impegni sono tanti adesso e tutti ravvicinati tra di loro.

Infortunio Gosens, le ultime

In casa nerazzurra la situazione è di apprensione per le condizioni del laterale tedesco, che è stato per tutto l’anno una riserva di lusso, per così dire. In stagione, tra Serie A, Coppa Italia e Champions League, ha disputato 42 partite trovando per 4 volte la via della rete. E’ stato, in tal senso, chiuso dall’esplosione di Federico Dimarco, ma comunque si è ritagliato uno spazio importante ed è stato impiegato con regolarità, seppur spesso a partita in corso. Adesso c’è curiosità di capire quando potrà tornare a disposizione ed in tal senso saranno dirimenti gli esami a cui si sottoporrà nelle prossime ore.