Shaila Gatta senza veli: la copre solo la mano

Shaila Gatta torna a colpire dritto al cuore i suoi tanti ammiratori, l’ex velina di Striscia la Notizia si scopre quasi del tutto

Non è facile, decisamente, dopo che il ruolo della velina è stato ricoperto da bellezze e icone di fascino assolute come le varie Elisabetta Canalis, Giorgia Palmas, Melissa Satta, Federica Nargi, solo per citarne alcune, riuscire in quel modo a catturare l’attenzione degli spettatori e dei fan e ritagliarsi un posto di rilievo nel loro cuore. Eppure, Shaila Gatta ci è riuscita, dimostrando di avere davvero qualcosa di speciale.

La ballerina di origine partenopea, con la sua bravura e la sua sensualità indescrivibile, è riuscita a fare breccia nella mente e nell’animo di tutti. E la sua esperienza a Striscia la Notizia ha scritto pagine di storia. Con l’amica e collega Mikaela Neaze, per un quadriennio, quello dal 2017 al 2021, ha spopolato sul palco del tg satirico. E raggiungendo un record piuttosto particolare e di una certa importanza.

Shaila Gatta, la velina del record: sempre nella mente e nel cuore dei fan

Shaila è infatti la velina che in assoluto ha preso parte a più puntate nella trasmissione, rispetto a tutte le altre che l’hanno preceduta. Un record difficile da battere, almeno in questo momento, vedremo cosa accadrà in futuro. Di certo, la ballerina classe 1996 ha dato prova, in quella sede e non solo, di una grande abilità e passione per la danza, che avevamo già notato nella scuola di Amici di Maria De Filippi e in altri programmi cui ha preso parte.

Shaila vanta anche un carattere grintoso ed esplosivo, che contribuisce al suo fascino e che la rende anche seguitissima ancora oggi sui social. Su Instagram, ha circa 870 mila followers una cifra di tutto rispetto. Che vanno in autentico delirio per scatti come questo.

Shaila Gatta, tra ‘timidezza’ e un fisico rovente: uno spettacolo clamoroso

Gli shooting e i video di Shaila sulla sua pagina personale non lasciano mai indifferenti la platea. E questa volta, l’ex velina decide di esagerare e farci sognare ad occhi aperti.

Senza veli, si copre il volto e la vertiginosa scollatura con una mano. Una ‘timidezza’ solo apparente, la sua sensualità è quanto di più prorompente si possa ammirare e i fan di lunga data questo lo sanno molto bene. Una visione che infiamma in un attimo l’atmosfera e infatti piovono i commenti estasiati e i like da parte della vasta platea dei suoi ammiratori.