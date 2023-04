Nzola cambia maglia in Serie A: colpo da 7 milioni

Una delle più belle rivelazioni di questa stagione è senza dubbio M’Bala Nzola, attaccante dello Spezia.

L’angolano sta disputando una grandissima stagione in Liguria, e questo lo ha portato ad essere il beniamino indiscusso dei tifosi. M’bala Nzola, attualmente, è a quota 15 reti realizzate e tre assist forniti in 28 partite disputate tra campionato e Coppa Italia. Queste prestazioni hanno portato diversi club a mettersi sulle sue tracce per acquistarlo in estate, anche per via della scadenza del contratto fissata per giugno 2024.

Vista la grande stagione disputata, diverse società sono pronte a fare sul serio per strapparlo al club ligure. Un club, che, complice l’ultima sconfitta casalinga contro il Monza, vede la lotta salvezza a serio rischio. Nel match contro i brianzoli, la squadra padrone di casa ha dovuto fare a meno di un acciaccato Nzola e ancora una volta il club ha risentito della sua assenza.

Grande stagione per Nzola, addio da 7 milioni: diversi club su di lui

Ad attirare le altre società, oltre alla vena realizzativa dell’attaccante angolano, c’è anche il discorso legato al contratto in scadenza nel giugno 2024. La scadenza fissata tra un anno, infatti, porta lo Spezia a non poter chiedere cifre esorbitanti, soprattutto in caso di retrocessione in Serie B. Per questi motivi diverse società ci stanno seriamente pensando, tanto che a breve potrebbero avviare i contatti con la dirigenza ligure per imbastire una trattativa. Tra le società interessate troviamo Atalanta e Torino, che necessitano di tasselli importanti per il proprio reparto avanzato. Gasperini e Juric stimano e non poco il ragazzo, tanto che sono intenzionati a richiederlo concretamente alle rispettive società.

Stando a quanto riporta calciospezia.it, la cifra richiesta dallo Spezia per lasciarlo partire è di circa 7 milioni di euro, cifra decisamente alla portata dei due club. Lo Spezia, attualmente al diciassettesimo posto in classifica con 27 punti, a meno uno dal Verona terzultimo, si aggrappa al proprio bomber per cercare la permanenza nella massima serie. In caso di retrocessione, infatti, sarebbe praticamente impossibile per la dirigenza trattenere l’attaccante angolano in rosa. Il ragazzo è intrigato dall’idea di approdare all’Atalanta o al Torino, visto che le reputa due grandi piazze per proseguire la propria carriera. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il grande salto che pare essere dietro l’angolo per M’Bala Nzola. Atalanta e Torino sono pronte a fare sul serio, con il popolo ligure che ora trema davvero. L’avventura del classe 1996 in Liguria sembra essere giunta ai titolo di coda.