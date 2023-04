Esce allo scoperto, vuole solo la Juventus: il sostituto di Allegri

Nonostante il buon cammino in Europa League e l’attuale terzo posto in Serie A, al netto delle penalizzazioni, Max Allegri rischia di perdere la panchina della Juventus

Si fa un gran parlare del profilo giusto per prendere il posto del tecnico livornese a Torino. Ora con una dichiarazione si sono rialzate le quotazioni di un vecchio pallino bianconero. La conquista della semifinale di Europa League, dopo l’eliminazione dello Sporting Club de Portugal, non è bastata a regalare piena serenità a Max Allegri. Il tecnico juventino è sempre al centro di pesanti critiche nell’ambiente bianconero, per la qualità del gioco e per i risultati non straordinari, vista la rosa a disposizione.

Sia per costo di monte ingaggi che per valori di cartellini, “La Vecchia Signora” dispone senza dubbio della squadra più forte del nostro campionato. Eppure al netto dei 15 punti restituiti (momentaneamente) dal Collegio di Garanzia del Coni, la Juve ricopre “solo” la terza posizione, a due punti dalla Lazio e a 19 dal Napoli capolista.

Qualcosa di più era lecito attendersi dopo un mercato di prima grandezza. I tanti infortuni possono spiegare solo in parte le difficoltà accusate e infatti i dirigenti stanno facendo parecchie valutazioni sul prossimo anno. La conferma di Allegri non è così scontata nemmeno in caso di arrivo tra le prima quattro in campionato e con finale di Europa League (c’è da eliminare l’ostico Siviglia). L’eliminazione dalla Coppa Italia ha aumentato le polemiche attorno al tecnico livornese.

Juventus, per il dopo Allegri decolla il sogno Zidane: la notizia arriva dalla Francia

Ma chi potrebbe prendere il posto di Allegri in caso di addio? Il nome è particolarmente caro ai tifosi bianconeri e corrisponde al profilo di un grandissimo ex giocatore. Stiamo parlando ovviamente di Zinedine Zidane, attualmente svincolato e in attesa di trovare il progetto giusto per rilanciarsi.

L’allenatore francese ha allenato nella sua carriera solo il Real Madrid, portando a casa la bellezza di tre Champions League. Un autentico asso della panchina, che sognava di raccogliere l’eredità di Deschamps in Nazionale ma che invece dovrà provare una nuova avventura sempre in un club. Le porte della capitale spagnola sembrano essere serrate da Carlo Ancelotti, che potrebbe rispettare il suo contratto e rimanere un altro anno.

Secondo RMC Sport, uno dei più prestigiosi media sportivi francesi, l’obiettivo di Zizou sarebbe quindi quello di provare con la Juventus. La squadra con la quale ha militato tra il 1996 e il 2001 potrebbe fare al caso suo. I tifosi bianconeri non vedrebbero l’ora di riabbracciarlo.