Wanda e Icardi, è successo sul tavolo: la coppia senza freni

Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a far esplodere la passione tra loro, l’ultimo scatto lascia tutti senza fiato

In questi anni, hanno rappresentato una delle coppie più acclamate del mondo del calcio. E sono tornati a farlo, dopo una separazione durata alcuni mesi. Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati insieme e sembrano più uniti e felici che mai.

Da alcune settimane la coppia si è ricomposta, come testimoniato dagli scatti di entrambi a mezzo social. E addirittura c’è già chi sostiene che stiano pensando a un altro figlio. Wanda, da questo punto di vista, non ha smentito, anzi.

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo felici insieme per la gioia dei fan

E dire che il 2023 si era aperto con Wanda felicemente single e determinata a godersi un periodo di tranquillità tutto per sé. Anche le sue dichiarazioni in merito non sembravano deporre a favore di un ritorno di fiamma.

Come spiegato anche in alcune interviste ai media italiani, Wanda non aveva escluso del tutto la possibilità di un riavvicinamento, ma non appariva ottimista, anzi. Poi, è cambiato tutto. E dopo i primi indizi, gli scatti e le stories hanno sancito ciò che molti ammiratori di entrambi speravano fin dallo scorso autunno, quando l’onda della lunga crisi che durava da un anno li aveva portati a dividere le strade.

Di recente, abbiamo visto Wanda anche seguire il suo Mauro in Turchia, dove con la maglia del Galatasaray è tornato a segnare con continuità. Chissà che cosa gli riserverà il mercato in estate, c’è curiosità anche in questo senso. Intanto, l’ex attaccante dell’Inter provvede a una dedica assai speciale alla sua amata. E lo fa riproponendo uno scatto che a chi ha buona memoria dovrebbe dire qualcosa.

Icardi, dedica bollente a Wanda: lo scatto del passato dice tutto

Uno scatto di un vecchio servizio fotografico che li aveva visti protagonisti e in cui si trovavano in una posa piuttosto eloquente e provocante. Icardi ripropone anche un messaggio che già in passato aveva scritto appositamente per Wanda: “Non è colpa mia se tu mi piaci; è colpa tua perché hai tutto quello che mi fa impazzire“. Una dedica d’amore in piena regola e che ribadisce ancora una volta quanto il giocatore sia completamente ai piedi della sua regina.