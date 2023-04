Rifiutato da giocatore, arriva alla Juve da allenatore

La Juve pensa per la propria panchina ad un profilo molto importante a livello europeo. Poteva arrivare a Torino da giocatore e invece la trattativa sfumò

Il futuro di Allegri non è più così certo e il tecnico potrebbe lasciare a fine stagione, anche eventualmente con un gran finale. La Juventus sta sondando il mercato e nelle ultime ore è uscito fuori un nome a dir poco impensabile.

Nonostante la restituzione dei 15 punti di penalizzazione la Juventus non è ancora certa di avere un posto tra le prima quattro della Serie A. La squadra di Allegri ha un margine di tre punti sull’accoppiata Milan e Roma e con 8 giornate da disputare può ancora succedere di tutto. In ballo c’è anche l’accesso alla finale di Europa League, con le semifinali con il Siviglia che si preannunciano tiratissime.

Il tecnico livornese ha rimediato una pesante sconfitta contro il Napoli nell’ultimo turno di campionato, magari non meritata al 100% ma davvero pesante da digerire per società e tifosi. Il gioco non è mai decollato quest’anno, ma adesso anche i risultati iniziano a non essere del tutto positivi. Proprio per questo la dirigenza bianconera, con Cherubini e Calvo, sta pensando ad un possibile cambio in panchina. Il prossimo anno si vorrebbe partire con un nuovo ciclo, azzerando quanto fatto finora e cercando di ricostruire per il futuro.

La Juve lo vuole per sostituire Allegri: occhi puntati su Xabi Alonso del Bayer Leverkusen

Una Juventus più giovane e meno costosa, guidata da un tecnico in grado di renderla anche più bella e accattivante dal punto di vista del gioco. Questa l’idea della nuova dirigenza bianconera che ha individuato un nome piuttosto importante a livello europeo.

Spifferi di mercato riferiscono che il club bianconero ha gli occhi puntati su Xabi Alonso, allenatore che sta facendo molto bene alla guida del Bayer Leverkusen. Lo spagnolo è in piena lotta Champions in Bundesliga (vittoria pesante nell’ultimo turno per 2-0 contro il Lipsia) e potrebbe contendere l’Europa League proprio alla Juve. Il suo Leverkusen sarà impegnato nell’altra semifinale, quella con la Roma, e di certo non parte battuto.

Il grande lavoro svolto in Germania non è passato inosservato nemmeno in casa Real Madrid, che ha fatto un pensierino a lui per sostituire Ancelotti. Xabi Alonso è un grande ex delle Merengues, con cui vinse tutto da giocatore. Proprio quando imperversava in mezzo al campo, da grande regista quale era, la Juventus aveva provato a portarlo in Italia. La trattativa non si concretizzò, ma ora il suo nome può tornare d’attualità. Non solo i Blancos perchè sul tecnico ci sono anche diversi club di Premier League.