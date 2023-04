Roma: tegola Dybala, svelati i tempi di recupero

In casa Roma tiene sicuramente banco l’infortunio di Paulo Dybala. Sono stati svelati i tempi di recupero.

La Roma esce con le ossa rotte da Bergamo. La sconfitta riporta l’Atalanta in piena lotta per un posto in Champions League, ma a preoccupare Mourinho sono sicuramente gli infortuni di Dybala e Llorente.

Il difensore ha riportato uno stiramento, mentre per Dybala si teme un brutto infortunio alla caviglia dopo il brutto intervento di Palomino. L’argentino è uscito dal campo zoppicando ed iniziano ad arrivare le prime informazioni sui tempi di recupero. Ecco quanto l’ex Juventus potrà essere nuovamente in campo per aiutare la sua squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Roma: infortunio Dybala, ecco quante partite salta

L’infortunio di Dybala preoccupa molto in casa Roma conoscendo la fragilità dell’argentino. Nel post partita Mourinho ha parlato soprattutto di un trauma alla caviglia, ma ha anche ammesso che il suo giocatore non ha ancora recuperato dal problema muscolare. Un doppio intoppo che rischia di lasciare l’ex Juventus ai box per diverso tempo anche se su questo non si hanno ancora certezze.

Nelle prossime ore il calciatore si sottoporrà a tutti gli approfondimenti del caso per avere un quadro molto più chiaro della situazione. Ma, secondo quanto riferito dal Corriere Roma, Dybala quasi certamente salterà la sfida contro il Milan per infortunio. Difficile smaltire in cinque giorni una eventuale distorsione alla caviglia e lo stop potrebbe consentirgli anche di superare completamente il problema muscolare. Già ieri qualche piccolo segnale il flessore lo ha dato e quindi non c’è nessuna intenzione di rischiare considerando le diverse partite che ci sono a maggio.

La speranza di Mourinho è di averlo in panchina almeno per il turno infrasettimanale in programma tra una settimana. Ma su questo si avrà un quadro più chiaro solamente nelle prossime ore considerando che il calciatore si sottoporrà a tutti gli approfondimenti del caso per capire meglio l’entità del problema.

Roma: emergenza in difesa contro il Milan

Non solo Dybala, Mourinho si appresta ad affrontare un Roma–Milan con una emergenza importante in difesa. Llorente certamente non recupererà con i rossoneri e quindi non possiamo escludere un passaggio a quattro per quella sfida con Mancini e Ibanez centrali.

Ipotesi da considerare visto che il brasiliano non sta attraversando un grande momento di forma e Kumbulla non sta dando le garanzie necessarie. Una situazione non assolutamente semplice in un momento assolutamente complicato sia per le partite in programma che per gli obiettivi che sono ancora in ballo.