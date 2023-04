Piscina bollente: il costume della Canalis è un filo

Elisabetta Canalis si è concessa una pausa, ma non sui social dove si è mostrata in piscina con addosso un sexy costume da bagno.

Elisabetta Canalis lo ha rifatto. La showgirl, recentemente anche combattente di kick boxing, ha di nuovo scatenato i social con i suoi scatti bollenti. L’ultimo la ritrae in piscina, con un costume da bagno che mette in risalto tutta la sua femminilità, a godersi un po’ di relax in attesa di ricominciare la settimana.

Il tutto, ovviamente, in una location a dir poco d’eccezione. Insomma, gli anni in cui tentava la sorte come personaggio televisivo, con le sue prime apparizioni da velina per Striscia la Notizia appaiono ormai lontani. Nel corso della sua carriera la Canalis ha fatto il salto di qualità. Anche se, ogni tanto, il passato torna a bussare alla porta. Come è successo con Maddalena Corvaglia, sua collega ai tempi della nota trasmissione ideata da Mediaset, che ha dichiarato al Corriere della Sera di avercela ancora con la conterranea.

I motivi, tuttavia, rimangono ancora sconosciuti. Chissà se un giorno ci sarà mai un confronto definitivo tra le due ex veline. Così da far emergere una volta per tutti i motivi del loro litigio. Nel frattempo, la Canalis si gode la sua ormai nuova vita e lo fa dall’altra parte del mondo.

Tutti pazzi per Elisabetta Canalis: in costume è più sexy che mai

In questi giorni, infatti, la showgirl sarda si è concessa un viaggio in quel di Los Angeles. Lo scatto bollente di lei in costume da bagno è stato fatto presso l’hotel Four Season situato a Beverly Hills. Una delle città più note, grazie anche al famoso telefilm anni novanta, che compongono la contea di Los Angeles. Lì Elisabetta Canalis si è mostrata sexy in costume. Il tutto, ovviamente accompagnato da buon cibo.

Tutte energie per continuare con la sua vita da atleta. Di recente, infatti, quella che era una semplice passione, ovvero la kick boxing, è diventato anche un lavoro per la Canalis che qualche tempo fa ha anche fatto il suo esordio su DAZN. Ora, a quasi 45 anni, (Elisabetta non li dimostra affatto ma li compirà a settembre), la bellezza originaria di Sassari continua a godersi la sua popolarità e lo fa con meno scalpore rispetto al passato.

I periodi in cui veniva avvistata insieme ad alcuni noti personaggi dello spettacolo, come Christian Vieri o George Clooney, sembrano lontani. Anzi, addirittura la Canalis sembra single per quanto poco si parli della sua vita privata. Invece, secondo gli esperti, starebbe portando avanti da tempo una nuova relazione. Quella con il combattente e suo collega nella kick, Georgian Cimpeanu. Atleta italo-romeno di circa 15 anni più piccolo di lei visto che si tratta di un classe 1993. Saranno andati insieme a Los Angeles? Lo scopriremo presto…