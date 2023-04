Penalizzazione Juve: “Confermati i 15 punti”

La penalizzazione della Juventus e le vicende giudiziarie legate al club bianconero continuano a tenere banco.

Mentre il Napoli è sempre più vicino al terzo storico scudetto, la situazione in casa Juventus è ben diversa. Il club bianconero, sconfitto tra l’altro, nel big match dell’Allianz contro gli azzurri, si accingono a disputare queste ultime gare della stagione e su loro aleggia lo spettro dei tribunali.

Gli azzurri hanno realizzato un’impresa storica, riportando il campionato a Napoli dopo 33 anni di assenza. Spalletti ha trionfato per la prima volta in carriera (manca solo ufficialità) e ha sconfitto ‘il dominio dei club del Nord’ di Juventus, Milan e Inter. In generale l’intero campionato è marchiato a fuoco dalla penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello Federale alla Juventus a seguito del caso-plusvalenze e dalle conseguenze che, a cascata, sono derivate da questa decisione.

Soltanto pochi giorni fa il Collegio di Garanzia dello Sport ha riconsegnato i 15 punti in classifica ai bianconeri passando, però, nuovamente la palla alla Corte d’Appello Federale che dovrà riesaminare il caso Juventus e commutare una nuova penalizzazione. Ecco, quindi, il verificarsi di una classifica che muta in continuazione, e che sicuramente non fa dormire sogni tranquilli alle avversarie dei bianconeri. Una classifica che, fortunatamente, non tocca il discorso scudetto, ormai chiuso già da diverse giornate.

Penalizzazione Juve, parole importanti

Riguardo la scottante questione Juventus, si è espresso l’ex giudice, nonché ex presidente della Corte Federale, Sergio Santoro. L’illustre ex giurato ha parlato ai microfoni di TVPLAY_CMIT e mai, come in questo caso, le parole hanno una loro rilevanza. La questione spinosa che preoccupa la società Juventus, ed i suoi tifosi, riguarda principalmente la prossima, e pressoché scontata, nuova penalizzazione. Al momento, si può fare una previsione? Ecco la risposta dell’ex giudice, Sergio Santoro:

“Già in passato ho confermato casi davvero simili, i punti di penalizzazione saranno tanti. E non escludo che saranno confermati i 15 punti di penalizzazione”. La Corte d’Appello Federale che dovrà riesaminare il caso plusvalenze della Juventus sarà composta da un nuovo collegio di giudici, e l’ex presidente della Corte Federale chiarisce: “Alla fine voglio ribadire che chi ha emanato una decisione, è poco compatibile con il rivedere la stessa decisione. Il collegio diverso è una garanzia per chi è giudicato, non è assolutamente un rimprovero. La sentenza non è stata annullata in toto”.

L’annullamento da parte del Collegio di Garanzia dello Sport è dovuto alla valutazione della motivazione della sentenza. Spetterà pertanto al nuovo collegio della Corte d’Appello Federale riformulare la motivazione, rendendola di fatto inattaccabile. Con quella poi “giustificare” una nuova sanzione ai danni della società Juventus. L’ostacolo più grande sono i tempi, divenuti ormai strettissimi.