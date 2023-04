Lorenzo Amoruso-Manila Nazzaro, dettagli sconvolgenti sulla fine del loro rapporto

Lorenzo Amoruso-Manila Nazzaro, quale verità dietro la loro separazione? Ecco la versione dei fatti dell’ex calciatore.

Una lunga relazione, seppur spesso vissuta a distanza. Due caratteri forti, che però hanno saputo donare, l’uno all’altro, momenti di vita importanti, costruendo ricordi che, comunque sia andata, sarà impossibile e anche ingiusto cancellare.

L’ex calciatore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, e l’ex Miss Italia, la bellissima Manila Nazzaro, non sono più ufficialmente una coppia da alcuni mesi. Lo ha confessato lei, in una dolorosa ma coraggiosa intervista a Verissimo, affidando il suo racconto al consueto equilibrio e alla sobrietà di Silvia Toffanin, come al solito delicata a puntuale nelle domande.

Protagonisti, qualche anno fa, a Temptation Island, Lorenzo e Manila vivevano un amore a distanza, anche se i periodi di convivenza non erano poco frequenti e lui era diventato un vero punto di riferimento per i suoi bambini, quasi un padre. Poi l’improvviso cambio di rotta, la brusca separazione, con la bella Manila che si racconta a Verissimo e che svela i retroscena della fine di quello che sembrava davvero un amore duraturo, destinato a resistere alle “intemperie” del tempo.

Lorenzo Amoruso-Manila Nazzaro: la verità dell’ex calciatore sulla fine del loro amore

Manila, seppur con molta delicatezza, non ha usato mezze misure, affermando che tra loro c’erano troppi cambiamenti in atto e che non era più possibile ricucire lo strappo che, secondo lei, si era creato. Attraverso i media, però, Lorenzo Amoruso, roccioso in campo, quando era calciatore, fisico prorompente e stile britannico, ma cuore tenero nella vita seppur celato da un aspetto da duro, non ha esitato ad ammettere di essere la parte più colpita nella storia. Sarebbe stata infatti Manila Nazzaro a prendere la decisione fatidica di interrompere la loro relazione. Un brusco risveglio per Lorenzo, che non si aspettava di vedere la fine della loro storia. Una storia durata diversi anni e terminata nel peggiore dei modi.

Manila ha restituito le chiavi di casa ed è tornata nella sua città. L’ex giocatore ha commentato l’intervista dell’ormai ex compagna a Verissimo: “Cosa ne penso? Non penso, il passato è il passato e non si può cambiare. Ora penso solo al presente. Non voglio replicare, ma quello che è successo capita in tantissime famiglie”.

Non nasconde, l’ex calciatore, però, di essere consapevole che Manila è una di quelle donne che, presa una decisione, lasciatasi una porta chiusa alle spalle, difficilmente la riapre. Dolorosa anche la sua disamina sul fatto di averla aspettata, con amore, con dedizione, quando decise di prendere parte al Grande Fratello Vip, rinunciando a vederla per mesi. E sono tanti i fan che vorrebbero rivederli insieme, che si erano affezionati a questa coppia, così forte, ma anche così fragile, così simile a tanti di noi.