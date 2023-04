Inter bruciata al fotofinish: addio da 25 milioni di euro

Beffa di mercato per l’Inter di Simone Inzaghi che viene bruciata in extremis per la corsa al calciatore. L’addio potrebbe concretizzarsi sulla base di 25 milioni di euro.

La dirigenza nerazzurra, adesso, dovrà studiare le giuste contromosse per non farsi trovare impreparata. Marotta e Ausilio non hanno intenzione di alzare bandiera bianca in sede di mercato.

Dopo aver conquistato la semifinale di Champions League, che vedrà una di fronte all’altra le due squadre di Milano, l’Inter prova a mettere la freccia anche sul mercato. Marotta e Ausilio sono costantemente al lavoro per alzare il livello della squadra rimanendo sempre attenti al bilancio. Nel caso in cui i nerazzurri non dovessero raggiungere la qualificazione alla prossima Champions League, infatti, il bilancio ne risentirebbe parecchio e andrebbe a ridimensionare anche i piani di mercato. Com’è noto, la Beneamata si trova sotto la lente d’ingrandimento della UEFA per il Financial Fair Play.

La parole d’ordine in casa interista, dunque, è quella di trovare i migliori profili sul mercato che abbiano un costo contenuto, per poi magari mettere a segno anche una futura plusvalenza. Tra i tanti puntelli che Marotta e Ausilio dovranno sondare per la squadra nerazzurra, i due uomini mercato avevano individuato un profilo da poter aggiungere alla batteria dei centrocampisti. Si tratta di Orkun Kocku, centrocampista del Feyenoord.

Il mercato è ancora bloccato: Inter superata al fotofinish

Poteva essere un colpo sotto traccia in grado di portare altra qualità alla rosa dell’Inter. Il calciatore, però, ha molti estimatori sia in Italia che in Europa e la concorrenza dei club di Premier League potrebbe portare una beffa alla Beneamata. Gli agenti del calciatore sono molto attivi e potrebbero incanalare presto la trattativa che potrebbe far infuriare i tifosi interisti.

Kocku è un centrocampista moderno classe 2000 che abbina un gran lavoro in copertura ad una forte presenza anche nelle aree di rigore avversarie. In questa stagione, tra Eredivisie ed Europa League, ha messo a referto 11 gol e 4 assist in 37 presenze.

In passato il calciatore era stato osservato anche da Juventus, Roma e Milan e, di recente, anche l’Inter si era ascritta nell’elenco delle pretendenti. Il Feyenoord potrebbe decidere di liberarsene in estate per una cifra vicina ai 25 milioni di euro, ma sul calciatore c’è da registrare l’interesse di Liverpool, Arsenal e soprattutto Manchester United.