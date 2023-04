Costume minuscolo: Gregoraci da bollino rosso

Un lato A da perdere la testa, quello che continua a mostrare sui social, la bellissima ex modella, Elisabetta Gregoraci, incredibile.

Showgirl e in passato pin up italiana ha sempre brillato e le sue immagini hanno fatto il giro d’Italia, allietando milioni di fan. Parliamo ovviamente della stupenda, Elisabetta Gregoraci. Nonostante l’età che avanza ‘Eli’ sembra sempre più bella, e il suo corpo sembra sempre più scultoreo.

Oggi è una showgirl e conduttrice molto apprezzata, ma è stata per anni anche una modella. Di anni, la splendida calabrese ora ne ha 43, ma appunto, il tempo per lei sembra davvero non passare mai. Solo complimenti per la stupenda ex modella che continua ad essere incredibile proprio come quando sfilava in passerella ed anche per marchi importanti.

Gregoraci da bollino rosso: costume minuscolo

Sicuramente Elisabetta è consapevole dell’effetto che fa ai suoi fan, grazie alle sue curve da capogiro ed alla bellezza del suo viso che incanta. Ovviamente, la stupenda nativa di Soverato sfrutta anche queste sue doti per far ‘perdere la testa’ a tutti i suoi ammiratori su Instagram. Ma che la bellissima classe ’80 è anche un’ottima conduttrice, lo conferma la sua carriera. E non solo. In particolare, la meravigliosa quarantatreenne ha partecipato al successo del programma, Made in Sud, restandoci dal 2012 al 2019.

Ovviamente, Elisabetta, ex fiamma del famoso imprenditore italiano, Flavio Briatore, ha tantissimo con cui far parlare di sé e non solo per il suo magnifico fisico. A proposito di Flavio Briatore: l’imprenditore è il padre dell’amatissimo figlio della calabrese, che nel 2014 ha anche scritto un libro: ‘Mamma Elisabetta racconta. Favole, ricordi e piccole ricette d’amore’. Beh certo, comunque parliamo di una ragazza che oltre a fare da indossatrice ha anche partecipato diversi anni fa a Miss Italia.

La meravigliosa showgirl, ha misure pazzesche che mostra costantemente ai suoi follower. E cioè, 90-62-89. Le stesse che in tantissimi casi, la Gregoraci ha mostrato con vestitini corti e costumi da mare, ai propri fan, tramite social. Ed è quello che succede anche oggi. Qui, i follower rischieranno di impazzire.

Sì, perché se è vero che le curve della calabrese sono da perdere la testa, lo è anche che il costume che indossa nel suo ultimo post Instagram, quasi non le copre per niente. E così ecco che si vede tutto, dalle gambe da urlo al lato A pazzesco. Uno scatto davvero da restare a bocca aperta. 43 anni e non sentirli, la Gregoraci è ancora in grandissima forma e si nota.