Bomba Juve, niente da fare: firma col PSG

E’ un periodo molto delicato in casa Juve. Le prossime settimane saranno davvero decisive per il futuro del club.

La stagione della Juventus ha preso risvolti abbastanza delicati. Avere sopra la testa una spada di Damocle che ha le inquietanti sembianze di giudici intenti a valutare presunti illeciti, non è il massimo e, soprattutto, non aiuta a programmare. Il club e i tifosi sono preoccupati riguardo a cosa accadrà nei prossimi mesi.

Il campionato, con una classifica che ha ritrovato i 15 punti della maxi penalizzazione, la semifinale di Europa League con il Siviglia, e quella di Coppa Italia con l’Inter, la “nemica” storica, rimangono quasi sullo sfondo di uno scenario che a breve riproporrà nuovamente la società Juventus dinanzi ad una nuova Corte d’Appello Federale che dovrà emettere una nuova sanzione. Si viaggia quasi alla giornata e non è per nulla semplice.

Si cercherà, probabilmente, di fare più punti possibili in campionato anche in previsione di una nuova, e comunque abbastanza probabile, penalizzazione. Anche ipotizzando una Juventus sempre vincente in campionato, questo potrebbe non bastare per avere la certezza di giocare la prossima Champions League. Oltre alla grana legata all’operazione Prisma il club potrebbe dopo ricevere sanzioni da altri processi e sia la società che i tifosi sono in massima allerta. Non proprio una scenario ideale.

Bomba Juve, addio al sogno. Firma con il PSG

In questo contesto così indeciso e indecifrabile, dove campo e tribunali si alternano, sovrapponendosi a volte in maniera allarmante, provare ad immaginare la Juventus del prossimo futuro è un’impresa titanica. Uno dei candidati alla dirigenza è l’ex bandiera del club Alessandro Del Piero e solo poi si valuterà altro. Per la parte tecnica tutto dipende dalla scelta dell’allenatore. Da lì si comprenderanno le reali intenzioni della nuova società Juventus. Il ritorno in Italia di Antonio Conte lo ha posto come possibile papabile per la panchina bianconera, anche se il sogno di tanti, lo era anche del dimissionario presidente, Andrea Agnelli, è “Zizou” Zinedine Zidane.

L’ex fuoriclasse della Juventus e della nazionale francese è pronto per sedersi nuovamente in panca e sta facendo le sue giuste valutazioni. La panchina della Francia è andata, poiché sarà ancora a disposizione dell’altro ex bianconero, Didier Deschamps. La proprietà qatariota del Paris Saint Germain è invece pronta a tornare alla carica per l’ex fuoriclasse transalpino. L’ipotesi panchina del Brasile è assai più sfumata.

Il sogno di Zizou sarebbe quello di tornare alla Juventus, da allenatore, anche senza le competizioni europee da disputare. Ma troppe incertezze aleggiano sulla Juventus. Il processo ancora in corso riguardante le plusvalenze e quello non ancora iniziato incentrato invece sulla “manovra stipendi” costituiscono delle zavorre pesantissime. E allora “Zizou” Zinedine Zidane potrebbe davvero firmare con il PSG.