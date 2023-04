Bomba Juve, addio ad un titolare: vola da Klopp

Brutta notizia per la Juventus: un titolarissimo di Allegri sarebbe finito nel mirino del Liverpool in vista dell’estate.

La Juventus ha ottenuto il pass per le semifinali di Europa League eliminando lo Sporting. Dopo l’1-0 di Torino firmato Gatti, la squadra di Allegri ha pareggiato 1-1 in Portogallo (con gol di Rabiot): il Siviglia sarà il prossimo avversario europeo. Ora, però, la concentrazione tornerà sul campionato: domenica sera andrà in scena il big match contro il Napoli. Dopo la restituzione (almeno momentanea) dei 15 punti precedentemente tolti, i bianconeri vogliono continuare a rimanere aggrappati alla top 4 per qualificarsi alla prossima Champions League. Il pensiero, però, va anche al mercato: un big piace al Liverpool.

La stagione della Juventus entra nel vivo. La situazione in campionato è fortemente condizionata dalla penalizzazione (momentaneamente tolta), mentre nelle coppe ogni scenario è ancora possibile. I bianconeri dovranno affrontare il Siviglia in Europa League: gli spagnoli arrancano in Liga, ma in Europa sono temibili e hanno eliminato lo United dopo un netto 3-0 in casa. In Coppa Italia, invece, c’è la finale in palio contro l’Inter: si ripartirà dall’1-1 dell’andata.

Juventus, un big corteggiato da Klopp

Oltre al campo si pensa anche al calciomercato. Tra riscatti da esercitare e contratti da rinnovare, infatti, ci sono alcune situazioni in bilico. La più spinosa, probabilmente, è quella che riguarda Rabiot: il francese è in scadenza e, ad oggi, non ci sono segnali di rinnovo imminente.

L’ex PSG sta disputando la sua miglior stagione a livello personale: trova il gol con regolarità (decisivo anche in Europa) ed è costante nel rendimento. Da tempo ormai si parla di diversi apprezzamenti provenienti dalla Premier League, ma ci sarebbe una squadra nello specifico sulle sue tracce: il Liverpool. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, i Reds vorrebbero ingaggiare Rabiot per rinforzare il centrocampo di Klopp.

La Juve spera di poterlo trattenere: per Allegri è un giocatore fondamentale. Tutto, però, dipenderà dalla volontà del giocatore: le parti si parleranno per capire se ci sono i margini per andare avanti insieme, ma le sirene inglesi suonano sempre più forti.

Klopp rivoluziona il Liverpool

Il Liverpool sta vivendo una stagione complicata: attualmente è ottavo in Premier League ed è fuori dalle coppe. In Champions League si è dovuto arrendere al Real Madrid agli ottavi con un pesante punteggio complessivo di 6-2. Per questo, Klopp ha già dichiarato che verranno apportati cambiamenti alla rosa in estate.

Il reparto su cui ci sarà un maggior ricambio sarà il centrocampo: Arthur, Oxlade-Chamberlain, Carvalho e Keita sembrano destinati all’addio e, di conseguenza, c’è la necessità di sostituirli. Il sogno Bellingham sembra già svanito secondo le ultime indiscrezioni, ma l’allenatore tedesco ha affermato che ci sono diversi giocatori sotto osservazione. Fra questi, ci sarebbe anche Rabiot: se non dovesse rinnovare con la Juve, allora potrebbe diventare un obiettivo concreto.