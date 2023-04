Lutto nel calcio italiano: lacrime per un campionissimo

Un grave lutto ha scosso il calcio italiano, con pesanti lacrime per un campionissimo. I tifosi sono rimasti molto colpiti

Il mondo del calcio vive ancora un nuovo pesante lutto, l’ennesimo degli ultimi mesi. Dopo l’addio di campioni di questo sport del calibro di Mihajlovic e Vialli, un altro, in queste ore, ha distrutto il cuore degli appassionati del nostro Paese.

Un dolorosissimo lutto ha colpito uno dei grandi interpreti del passato del nostro calcio: Totò Schillaci. Il bomber palermitano è stato una delle icone di Italia ’90, il punto di riferimento dell’Italia di Vicini, che sfiorò il titolo mondiale in casa. Capocannoniere con 6 gol in 7 partite, trascinatore contro Cecoslovacchia, Uruguay, Irlanda, Argentina e Inghilterra, con un terzo posto che lasciò grande rammarico.

Schillaci arrivò a quella convocazione dopo una stagione davvero grandiosa con la Juventus. Approdato a Torino nell’estate del 1989, mise a referto la bellezza di 15 gol in 30 partite, più una in Coppa Italia e una in Coppa Uefa. Di strada Totò ne aveva compiuta parecchia, dal Cep di Palermo, quartiere popolare dove mosse i primi passi da calciatore. Sempre in strada, sempre seguendo l’istinto e senza mai tirarsi indietro. Schillaci fu anche uno dei primi calciatori italiani a vivere esperienze all’estero, situazione in voga attualmente ma non cosi seguita in passata. Totò firmò con il Jubilo Iwata nel 1994, diventando un idolo nella terra del Sol Levante e ritrovando la gioia di giocare al calcio, persa nel periodo trascorso all’Inter.

Lutto nel calcio italiano: è morta la madre di Totò Schillaci

Oggi, come detto, Totò Schillaci è tornato alla ribalta mediatica per una tristissima notizia, che riguarda la sua vita privata e in particolar modo la sua famiglia. Purtroppo è venuta a mancare la madre Giovanna, morta a 76 anni. Una roccia che aveva tirato su cinque figli e a cui l’ex bomber di Juventus e Inter era legatissimo.

A Palermo tutti la conoscevano e la sua casa nel quartiere Cep era diventata meta di pellegrinaggio da parte dei tifosi italiani durante le notti magiche di Italia 90. Sui propri canali social, Totò ha voluto salutare la genitrice rivolgendole un pensiero davvero toccante: “Fai buon viaggio mamma. Grazie. Che tu possa riposare in pace ed essere sempre nei nostri ricordi. Ti amo, il tuo Salvo, così come amavi chiamarmi”. Ovviamente non sono mancati i tantissimi commenti affettuosi da parte dei tifosi che ancora sono affezionatissimi all’eroe di quella magnifica Nazionale di Azeglio Vicini.