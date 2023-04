Juve, doccia fredda: un Big azzurro va al Chelsea

La Juventus di Allegri e del futuro sarà sempre più italiana. I bianconeri però potrebbero aver perso un’importante opportunità.

La stagione della Juventus è stata molto al di sotto delle aspettative dei suoi tifosi. Questo per vari motivi, sicuramente uno in primis è quello di una campagna acquisti, in fin dei conti, molto deludente.

Il club ha optato per scelte abbastanza particolari. La rinuncia a Leandro Paredes in regia, con il titolare indiscusso del ruolo che è diventato Manuel Locatelli. In attacco Moise Kean è diventato più di un’alternativa, mentre tornando alla mediana, Nicolò Fagioli si è preso il ruolo di interno destro, con Fabio Miretti spesso una carta da giocare a gara in corsa.

In difesa, lo stesso ex Frosinone, Federico Gatti, sta disputando le ultime gare dal primo minuto. Non solo la Juventus, per il prossimo mercato, aveva pensato di investire su profili cresciuti in squadre italiane. Lo stesso Milan di Maldini e Massara pensava di percorrere la stessa strada. Federico Cherubini e Frederic Massara, ds rispettivamente di Juve e Milan, potrebbero incrociare le proprie traiettorie in diverse trattative

Mercato Juve e Milan: si pensa al made in Italy

In particolare, le due big della serie A, avevano pensato ad un giovane attaccante, portato alla ribalta dall’Italia di Roberto Mancini. Cresciuto nell’Inter, il nostro dopo un biennio trascorso allo Zurigo, dall’estate scorsa gioca in Inghilterra. Entrambe le squadre hanno come obiettivo quello di raggiungere la principale rassegna continentale e sperano di farlo in ogni modo. Il Milan è ancora in Champions mentre il futuro del club bianconero è sicuramente legato anche alle vicende giudiziarie.

Soprattutto i bianconeri hanno bisogno di liquidità. A prescindere da come finiranno i vari processi, le ricapitalizzazioni per 700 milioni effettuate negli ultimi cinque anni hanno un peso mostruoso sui bilanci. Il nuovo corso bianconero non avrà quindi molto margini di spesa. Proprio la Vecchia Signora da tempo sta lavorando su Wilfried Gnonto, approdato al Leeds la scorsa estate per 4.5 milioni.

Il folletto di Verbania, 20 anni il prossimo 5 novembre, oltre a quelle di Milan e Juventus, avrebbe attirato le attenzioni di un club top della Premier. Come si legge su talkSPORT, il Chelsea starebbe cercando di portare a Londra la punta azzurra. Due gol e 3 assist in 17 gare di Premier, 2 reti in 3 recite in FA Cup, l’esterno ha guadagnato posizioni nel Leeds. Gnonto, contratto fino al 2027, ha un compenso di circa 650.000 euro a stagione nel club del West Yorkshire.