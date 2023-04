Europa sconvolta: Kane alla corte di Mourinho

Notizia sconvolgente, Europa calcistica incredula: il bomber della Nazionale inglese, Harry Kane, alla corte di José Mourinho

Con Josè Mourinho al timone la Roma sta scalando le gerarchie del calcio. Nella scorsa stagione i giallorossi hanno trionfato nella prima edizione della Conference League e in quella in corso hanno ottime chance di tagliare il traguardo della qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il tecnico portoghese è uno dei protagonisti di questa stagione e sta riuscendo man mano a valorizzare la rosa del suo club. Il suo obiettivo è far entrare il club capitolino nella vera elitè del calcio. E che la Roma abbia una dimensione europea se ne sono accorte anche le star più grandi di questo sport. Secondo alcune indiscrezioni, Harry Kane, bomber del Tottenham e della Nazionale inglese, stufo di giocare senza praticamente ottenere successi, sarebbe pronto a iniziare una nuova avventura alla corte di José Mourinho.

Mourinho e Kane nel mirino del Paris Saint-Germain

Il Psg di Al Khelaifi è reduce da una stagione a dir poco ‘fallimentare’. La società parigina, nonostante Messi e Mbappe, è uscita agli Ottavi di finale della Champions ed appare pronta ad una nuova rivoluzione.

Nella scorsa stagione i parigini si sono fermati, agli ottavi di finale, davanti all’ostacolo Real Madrid, poi vincitore della competizione. Quest’anno invece è stato il Bayern Monaco a infrangere i sogni dei transalpini. La “Coppa dalle grandi orecchie” è diventata un’ossessione per Nasser Al-Khelaifi, Presidente del PSG, che in questi anni non ha lesinato massicci investimenti pur di conquistare il più ambito trofeo calcistico per club e che, a quanto sembra, è intenzionato a proseguire su questa strada.

Motivo per il quale, nonostante un titolo nazionale in cassaforte (8 i punti di vantaggio del PSG sulla seconda, il Marsiglia, a 8 giornate dal termine della Ligue 1), Christophe Galtier, tecnico del Psg, ha i giorni contati. E per la sua sostituzione per la prossima stagione Luis Campos, consigliere sportivo del Paris Saint-Germain, stando a quanto riportato da “RMC Sport”, starebbe pensando proprio a José Mourinho. Del resto, il rapporto tra i due è ottimo.

Ma non è tutto. Con Lionel Messi in scadenza a giugno e la cui permanenza sotto la Torre Eiffel è tutt’altro che sicura, Luis Campos avrebbe, secondo quanto scrive il quotidiano francese “Le Parisien”, individuato nel bomber degli Spurs, Harry Kane, l’eventuale erede della “Pulce”, con l’attaccante del Tottenham che prenderebbe in seria considerazione la possibilità di lasciare l’Inghilterra per coronare il sogno di alzare al cielo la Coppa più ambita da ogni calciatore. Pertanto, nella prossima stagione le strade di Mourinho ed Harry Kane potrebbero incrociarsi…in direzione di Parigi.