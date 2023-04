Destinazione assurda: Bonucci saluta e ‘tradisce’ la Juventus

Leonardo Bonucci e la Juventus: un divorzio che, durante il calciomercato estivo, potrebbe avere il ‘sapore’ del tradimento

Non è stata una stagione semplice quella che sia avvia verso un finale scoppiettante, per la Juventus di Massimiliano Allegri. Le vicende giudiziarie hanno frenato notevolmente le ambizioni italiane della ‘Vecchia Signora’ che, nonostante tutto, rimane in piena corsa per rientrare tra le prime quattro in classifica.

Si tratterebbe di un vero e proprio miracolo per questa squadra che può trasformare un’annata difficile in una stagione abbastanza positiva. La semifinale di Coppa Italia, gli impegni in campionato e una squadra pronta a reagire in vista della prossima stagione. Un campionato che potrebbe vedere comunque un club, totalmente rivoluzionato.

Saranno quindi settimane roventi per la Juventus che deve tuttavia già fare i conti con la prossima sessione di calciomercato. Il club bianconero potrebbe trovare una vera e propria rivoluzione, un pò in tutti i reparti. La Juve potrebbe inoltre cedere in estate Dusan Vlahovic, calciatore che non ha mantenuto le aspettative e che potrebbe salutare, abbastanza in anticipo, rispetto alle previsioni.

Bonucci in Premier League: tradimento a giugno

Attenzione pure alla mediana dove il ‘Conte Max’ si augura di poter avere ancora a lungo il pupillo Rabiot. Si lavora senza sosta al possibile rinnovo del francese. Ma un nome su tutti, a sorpresa, rischia di vedere chiuso il suo lungo ciclo bianconero: Leonardo Bonucci. Il centrale di Viterbo è stato un pilastro insostituibile nella squadra, leader di una Juventus che negli anni ha vinto quasi tutto. Quando mancano pochi giorni al suo 36esimo compleanno, però, l’ex capitano del Milan potrebbe effettivamente avvicinarsi ad un clamoroso addio durante la prossima estate di mercato.

La ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di rinforzare il reparto, magari in parte svecchiandolo e salutando pedine che non vengono più ritenute necessarie. Il calciatore è finito nel mirino di un top club europeo, addirittura il Manchester City di Pep Guardiola.

Il tecnico spagnolo negli anni scorsi non ha mai nascosto la sua enorme stima per Bonucci, il suo gioco propositivo e la costruzione della manovra a partire proprio dai centrali difensivi. Caratteristiche che hanno reso fondamentale Bonucci per la Juve così come per la nazionale azzurra. Idea ghiotta ed intrigante per i ‘Citizens’ che approfitterebbero anche del fatto che il centrale è in scadenza nel 2024 e i discorsi per un eventuale prolungamento non sembrerebbero essere stati ancora abbozzati. Bonucci potrebbe quindi scegliere il Manchester City e Guardiola, tradendo la ‘Vecchia Signora’ e chiudendo verosimilmente la carriera in Premier League.