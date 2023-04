Addio Milinkovic Savic, ci siamo: nuova squadra per il serbo

C’è una nuova squadra in pole position per l’acquisizione di Milinkovic-Savic: si chiude con la maxi offerta.

Sono ormai anni che il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic risulta tra i migliori calciatori della Serie A. Nelle ultime uscite il serbo, reduce da un lungo periodo lontano dal tabellino, è tornato decisivo, mettendo a segno due gol fondamentali rispettivamente contro Monza e Juventus. Il calciatore vuole aiutare la squadra di Sarri, dando il massimo apporto, e contribuire al sogno Champions League, sempre più vicino.

Nonostante questo il futuro del calciatore resta un vero rebus e la sua permanenza è tutta da decifrare. Tutto ciò a causa del contratto in scadenza nel vicino 2024 del serbo, che, vista l’intenzione di compiere il tanto atteso salto di qualità, non sembra intenzionato a firmare il rinnovo offertogli da Lotito. La Lazio, per non rischiare di perdere a zero il proprio gioiello il prossimo anno, sarebbe dunque pronta a salutare già quest’estate l’ex Genk. Sul calciatore c’è un top club europeo in pole position.

Calciomercato, il PSG si fionda su Milinkovic-Savic ma non solo

Quello di Sergej Milinkovic-Savic sarà senza ombra di dubbio uno dei nomi più caldi del prossimo calciomercato estivo, nel quale diverse big europee sono già intenzionate a fare sul serio per la sua acquisizione. In queste ultime ore sarebbe salito alla ribalta il Paris Saint-Germain, deluso dalle prestazioni offerte dai neoacquisti Fabian Ruiz e Renato Sanches, e dunque alla ricerca di un profilo di alto livello in mezzo al campo.

Un’esigenza che sembra poter essere soddisfatta proprio dall’innesto del serbo, per il quale potrebbe concretamente pervenire da Parigi una maxi offerta in linea con le grandi richieste di Lotito. Rimane alla finestra anche la Juventus, che ha nel classe ’95 il proprio sogno proibito in mezzo al campo da diversi anni. Il club bianconero, vista la mancanza di liquidità, si starebbe però già guardando intorno per un valido sostituto in caso di mancato decollo delle trattative, con Frattesi che sarebbe il profilo in pole position.

Oltre a Juve e Psg c’è anche l’Arsenal sul calciatore. Il club inglese, capolista in Premier League, potrebbe prelevare il ‘Sergente’ come rinforzo per il centrocampo, e per la Champions League che sicuramente ormai disputerà. Il futuro di Milinkovic, nonostante le recenti grandi prestazioni, appare sempre più lontano dalla Capitale. I tifosi dovranno quasi sicuramente salutare il proprio beniamino.