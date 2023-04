“Me la feci sotto”, rivelazione choc di Piqué: terrore nello spogliatoio

Rivelazione choc di Piqué che ha raccontato di quando ci fu davvero il panico nello spogliatoio del club che lo spaventò a morte.

Gerard Piqué è stato uno dei difensori spagnoli più forti e vincenti di sempre ed ha fatto la storia con la maglia del Barcellona. L’ex marito di Shakira ha conquistato tutto ciò che c’era da conquistare in Spagna e in Europa.

Il giocatore ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato a fine 2022, chiudendo la propria carriera con più di 30 titoli tra club e nazionale spagnola. Il giovane difensore ha vissuto un’esperienza all’estero con la maglia del Manchester United, un’esperienza dove non è mai stato un vero protagonista. E riguardo la sua esperienza a Manchester, Piqué ha rivelato un’esperienza terrificante nello spogliatoio che lo ha segnato per sempre e che ha visto coinvolto anche il celebre Roy Keane.

Piqué e la rivelazione su Roy Keane: esperienza da horror per lo spagnolo

Pur giocando pochissime partite con la maglia del Manchester United, Piqué vanta nel suo palmares una Premier League, una Supercoppa Inglese, una Coppa di Lega inglese e addirittura una Champions League conquistata nella stagione 2007-2008. Il difensore spagnolo è cresciuto molto come uomo e come giocatore in uno spogliatoio come quello dello United dell’epoca che era pieno di campioni come Giggs, Rio Ferdinand, Van Nisterlooy e soprattutto Roy Keane.

In un’intervista concessa qualche tempo a The Players Tribune, Piqué ha raccontato un aneddoto particolare proprio riguardo quest’ultimo che una volta nello spogliatoio fu capace di spaventarlo sul serio.

All’epoca del fatto, Piqué aveva 18 anni ed era seduto proprio accanto a Roy Keane, aspettando che l’allenatore (Alex Ferguson ndr.) venisse a parlargli. Il difensore ha raccontato che, durante l’attesa, improvvisamente il suo cellulare iniziò a vibrare, essendosi dimenticato di spegnerlo e la cosa iniziò a dare molto fastidio a Roy Keane. Il centrocampista, come raccontato da Piqué, si alzò ed iniziò a cercare il cellulare come un pazzo per tutto lo spogliatoio.

Roy Keane chiese più volte di chi fosse il cellulare ed alla fine Piqué, seppur con grande imbarazzo, rivelò che era il suo e l’esperto centrocampista irlandese impazzi’ del tutto. Piqué ha definito questo evento come un’esperienza da film horror, paragonando il tutto alla celebre scena del film Shining quando Jack Nicholson compare all’improvviso con la testa fuori dalla porta. Un’esperienza quasi traumatica per l’ex difensore che ha ammesso di essersela fatta sotto, sottolineando però come si sia trattata anche di una buona lezione.