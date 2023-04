Intimo di pizzo che stende tutti: Federica Nargi da bollino rosso

Federica Nargi in intimo blu lascia tutti senza fiato: la lingerie indossata è di pizzo, sensualità a livelli record

Una ex Velina, mora, bellissima, sensuale e romana. Se giocassimo ad “Indovina Chi”, questi indizi porterebbero ad un unico nome, quello di Federica Nargi. Impossibile non conoscerla, perché si tratta di una delle donne più belle passate sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci.

Da oltre un decennio protagonista in tv, la sua carriera professionale ha vissuto davvero ogni tipo di esperienza. Se la moda è il suo ambiente naturale, la Nargi ha mostrato il suo talento anche in tv, sia nei reality show – dove ha partecipato a Pechino Express ed a Cuochi e Fiamme Celebrities nei panni di concorrente – che da conduttrice in alcuni programmi di successo. In primis “Colorado… a rotazione” accanto a Paolo Ruffini e Fiammetta Cicogna. Dal piccolo schermo al cinema, la Nargi è stata protagonista anche in “Capitan Basilico – i Fantastici 4+4” ma da attrice ha recitato anche in una fiction di successo, “Il bello delle donne… alcuni anni dopo”.

Versatile e capace di mettersi in gioco in ogni tipo di ambito, l’abbiamo vista anche cantare a Tale e Quale Show, il programma di Carlo Conti. Insomma, non si è fatta mancare proprio nulla ed a 33 anni è pronta a dare la spinta decisiva alla sua carriera, che ha visto anche due piccoli stop in concomitanza con le due gravidanze dalle quali sono nate Sofia e Beatrice, le due bambine avute dall’ex calciatore Alessandro Matri, il suo storico compagno di vita.

Federica Nargi in lingerie: visione pazzesca

Sono quasi diventate un giallo le mancate nozze tra i due, che sembravano cosa fatta l’anno scorso salvo le smentite da parte della stessa showgirl. Di certo c’è che i due sono comunque molto uniti e la Nargi pubblica davvero tante immagini della coppia ma anche della famiglia al completo sul suo profilo Instagram. Ma i suoi follower apprezzano anche decisamente altro della Nargi. E ci riferiamo a quelle foto in cui appare più bella che mai, lasciando di stucco i suoi oltre quattro milioni di fan. Proprio com’è accaduto nell’ultimo post pubblicato.

Testimonial di un noto marchio di lingerie, la Nargi ha pensato bene di mandare in tilt il social lasciandosi ammirare con un intimo blu di pizzo. Uno slip a fascia alta ed un reggiseno che mette in evidenza il suo décolleté abbondante e florido, per uno spettacolo davvero da togliere il fiato. Un vero e proprio spettacolo, con la Nargi che regala una carica sensuale davvero senza eguali; i lunghi capeli corvini sciolti che le cadono oltre il décolleté sono un tocco devastante, al pari del suo sorriso.

Forme splendide, così come lo è il ventre piatto e le gambe, che nell’immagine si intravedono solo. E c’è chi nei commenti la definisce “la donna più bella del mondo”, ma anche chi invidia Matri, auspicandosi di rinascere nel calciatore “in un’altra vita”. Dare torto a questi utenti sembra davvero molto difficile.