Inter, spaventoso blitz di mercato: il colpo dei sogni arriva dal Barcellona

L’Inter si attiva già sul mercato in vista della prossima stagione, i nerazzurri preparano un gran colpo e puntano il Barcellona

La stagione dell’Inter ha vissuto pochi alti e diversi bassi e le prossime settimane saranno fondamentali per il futuro del club. La priorità del club nerazzurro è arrivare tra le prime quattro in campionato, ma ovviamente senza sottovalutare le altre competizioni.

Inter che perciò prepara già le strategie per la prossima stagione, e la prima pedina a muoversi in questo senso è il direttore sportivo Piero Ausilio. Il dirigente nerazzurro in viaggio, per iniziare a mettere mano ai prossimi scenari. Uno riguarda l’allenatore, con la posizione di Simone Inzaghi che dopo i risultati altalenanti non è più così sicura.

Inter, occhio al ribaltone in panchina: Inzaghi sempre più a rischio

Solo un finale di stagione alla grande, è questa l’impressione, potrebbe fargli guadagnare la conferma. Intanto, i nerazzurri si cautelano. E infatti, Ausilio, nei suoi incontri di questi giorni, avrebbe visto anche, stando alla ‘Gazzetta dello Sport’, Eduardo Crnjar. Tra i suoi assistiti, questi ha Roberto De Zerbi, tecnico attualmente al Brighton, ma che potrebbe essere liberato versando una clausola rescissoria.

Una candidatura, quella dell’ex Sassuolo, che prende piede. Per lui potrebbe esserci il ritorno nel nostro campionato due anni dopo, da capire se effettivamente l’Inter deciderà per il cambio in panchina e anche di filosofia di gioco. Ma Ausilio, che ha incontrato Crnjar a Barcellona, era in Catalogna anche per un altro motivo. Infatti, Ausilio ha visto anche Mateu Alemany, ds dei blaugrana. Ed è inevitabile pensare che abbiano parlato di un vecchio pallino dell’Inter.

Vale a dire, Franck Kessie, già accostato ai nerazzurri in inverno, con l’idea di un possibile scambio con Marcelo Brozovic. Non concretizzatosi a gennaio, ma per il quale i discorsi sono probabilmente rimasti aperti. L’ivoriano fin qui ha pubblicamente smentito di voler lasciare la Spagna, ma, se continuasse a trovare poco spazio con la squadra di Xavi, potrebbe pensare a sua volta in un ritorno nel nostro campionato dopo l’addio al Milan. Il centrocampista ivoriano ha fatto bene nella seconda parte di stagione, ma il suo futuro è incerto e anche i catalani hanno bisogno di fare cassa.

I due club potrebbero quindi fare di necessità virtù e arrivare ad un accordo, magari con uno scambio o comunque con molteplici operazioni di mercato. La stagione ancora deve finire, ma i club già lavorano al futuro.