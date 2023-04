È tutto deciso: addio all’Inter per 6 milioni di euro

L’Inter pensa già alla rosa del futuro ed è vicina alla prima cessione: da questa trattativa, però, arriveranno solo €6 milioni.

I nerazzurri sono al lavoro per la rosa del prossimo anno: la dirigenza sta per concludere la prima operazione in uscita. La stagione dell’Inter è alquanto particolare. I nerazzurri stanno disputando un campionato decisamente al di sotto delle aspettative e si ritrovano in piena lotta per la top 4, mentre in Champions League stanno ottenendo risultati importanti.

Dopo aver superato il girone con Bayern, Barcellona e Viktoria Plzen hanno eliminato il Porto agli ottavi ed hanno raggiunto la semifinale sconfiggendo nel doppio confronto il Benfica.

Per la squadra di Inzaghi sarà ‘Euroderby’ e c’è grande attesa per il doppio confronto che andrà in scena rispettivamente il 10 e il 16 Maggio. Sia Inter che Milan stanno trovando grosse difficoltà in campionato, ma la finale storica di Instanbul potrebbe cambiare tutto.

Inter, in arrivo €6 milioni: cessione ad un passo

Nel match di Champions di San Siro reti e spettacolo ieri sera con la sfida che è terminata 3 a 3. I nerazzurri hanno chiuso il discorso qualificazione ad inizio ripresa e le reti nel finale dei portoghesi non hanno cambiato le sorti dell’incontro.

La società, intanto, sta già pensando al futuro. Tra scadenze di contratti e di prestiti, infatti, ci sono diverse situazioni in bilico all’interno della rosa. Inoltre, sarà importante delineare una strategia mirata per il mercato in uscita: l’obiettivo sarà mantenere la competitività senza rinunciare alla stabilità economica. Intanto, c’è già un giocatore molto vicino all’addio: si tratta di Valentino Lazaro.

L’esterno si è trasferito al Torino in estate in prestito con diritto di riscatto. In granata sta vivendo una buona stagione e la società di Cairo sarebbe intenzionata a trattenerlo a titolo definitivo versando i €6 milioni pattuiti con i nerazzurri. L’austriaco potrebbe così iniziare finalmente un nuovo capitolo della sua carriera in modo stabile dopo i quattro prestiti dall’Inter a Newcastle, Borussia Monchengladbach, Benfica e, appunto, Torino.

Per la dirigenza interista questa operazione rappresenterebbe un mattoncino importante. Oltre a questa cessione, infatti, ci sarà anche quella di Pinamonti, che sarà riscattato dal Sassuolo per €20 milioni: in questo modo, si partirà da un “+26” alla voce degli incassi. Questo, ovviamente, non esclude l’addio di un big: ad oggi, il principale indiziato è Denzel Dumfries che ha estimatori in Premier League.

Lazaro lascia Milano dopo i prestiti: chiusa una storia iniziata nel 2019

Valentino Lazaro si è trasferito all’Inter dall’Herta Berlino nell’estate del 2019. Arrivato a Milano per essere l’esterno destro titolare della formazione di Antonio Conte, si è ritrovato ad essere la riserva di un allora inamovibile Candreva. Dopo una manciata di minuti, dunque, l’austriaco ha iniziato la sua personale girandola di prestiti in giro per l’Europa.

A gennaio del 2020 ha accettato la proposta del Newcastle, mentre nella stagione seguente è tornato in Germania per vestire la maglia del Borussia Monchengladbach (incrociando l’Inter nei gironi di Champions League). L’anno scorso, invece, è volato in Portogallo per giocare con il Benfica, mentre oggi si trova al Torino, squadra che sembra sempre più convinta a puntare su di lui. In granata, dunque, potrebbe essere finito il tour europeo dell’esterno, che punta a rilanciarsi agli ordini di Juric.