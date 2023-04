Cristiano Ronaldo, notizia purtroppo appena arrivata: fan distrutti

Fan di Cristiano Ronaldo sotto shock e distrutti: la notizia che nessuno si aspettava è purtroppo appena arrivata

Vincere è difficile dovunque, anche in quei campionati che vengono conosciuti come la periferia del calcio. E’ qualcosa che sta imparando anche Cristiano Ronaldo che, certo, non si aspettava di fare tutta questa fatica nel massimo campionato saudita.

Il campione portoghese è arrivato all’Al-Nassr, che lo ha letteralmente ricoperto d’oro (200 milioni di euro complessivi in due anni e mezzo) per persuaderlo a sbarcare in Arabia Saudita. Cristiano Ronaldo immaginava che, con il suo arrivo, la sua nuova squadra avrebbe stracciato la concorrenza. Invece, l’Al-Nassr, nonostante la presenza di Cr7, insegue l‘Al Ittihad che lo precede in testa alla classifica di tre punti e il club qatariota fatica molto.

Una situazione insolita per Cristiano Ronaldo, abituato a fare incetta di titoli e che, pertanto, non ama fare la figura del perdente. Il club, per accontentare le sue esigenze, ha esonerato il tecnico Rudi Garcia, ex della Roma. L’allenatore francese ha pagato anche l’acceso diverbio negli spogliatoi con Cr7, dopo il pari a reti bianche contro l’Al Feiha del 9 aprile scorso che, come detto, ha fatto scivolare l’A-Nassr a -3 dalla capolista Al Ittihad.

Cristiano Ronaldo, fan distrutti: periodo difficile con Georgina

Non si sta rivelando un’avventura gratificante sul piano sportivo quella di Cristiano Ronaldo nel campionato saudita che anche nella vita privata vive un momento ababstanza difficile. Secondo quanto riferiscono diversi siti spagnoli, c’è aria di maretta tra Cr7 e la sua compagna Georgina Rodriguez. In particolare, Cristiano Ronaldo avrebbe le scatole piene del comportamento della compagna al punto tale che il loro rapporto sarebbe entrato in crisi, il che potrebbe spiegare il nervosismo di Cr7 sfociato nel litigio con l’ormai ex tecnico dell’Al-Nassr Rudi Garcia.

A quanto sembra, ciò che Cristiano Ronaldo rimprovera all’ex commessa di Gucci è il suo egocentrismo che la porta a concentrarsi su se stessa e sulle sue esigenze trascurando così il compagno e i loro figli ai quali non presta più le cure di un tempo.

Ma non solo. A far andare su tutte le furie Cristiano Ronaldo sono anche i modi da primadonna con cui Georgina Rodriguez si rapporterebbe con le amiche e soprattutto la scarsa autenticità che trasparirebbe da “Soy Georgina“. Nella docu-serie disponibile sulla piattaforma Netflix che racconta la vita privata e professionale della 29enne spagnola si nota un atteggiamento che non sarebbe gradito al portoghese. E’ proprio vero, quindi, come recita il titolo di una popolare telenovela degli anni ’80, che anche i ricchi piangono e che anche nel loro dorato mondo fanno capolino le crisi coniugali.