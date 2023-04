Va via dalla Roma, colpo di scena: è ufficiale

La Roma di Josè Mourinho vive un momento molto importante della sua stagione. Intanto arrivano importanti novità.

La stagione della Roma di Josè Mourinho è pronta ad entrare nel vivo. Il club giallorosso è in piena lotta Champions, al terzo posto in campionato, ed è attualmente ai Quarti di finale di Europa League, dove il tecnico portoghese sogna un nuovo trionfo.

La dirigenza giallorossa non vuole lasciare nulla di intentato. Nelle ultime ore una scelta lavorativa del club giallorosso sta facendo molto discutere. Non in chiave mercato, ma un cambiamento in chiave dirigenziale che ha sorpreso gli addetti ai lavori e di conseguenza anche i tifosi giallorossi.

Una scelta in controtendenza, arrivata all’improvviso e che sta facendo molto discutere. Il management giallorosso è deciso, ha dimostrato di sapere scegliere e di muoversi in grande silenzio. Già in passato con l’arrivo di Mourinho si era arrivati a scelte importanti ed i tifosi sono increduli rispetto le ultime decisioni del club. Attraverso un gelido comunicato ufficiale il club ha salutato uno degli uomini di fiducia della società.

Roma, c’è l’addio ufficiale

Una situazione che ora allarma i tifosi giallorossi, che si chiedono quali tipi di problemi ci siano all’interno della società. La Roma ha annunciato ufficialmente l’addio di Pietro Berardi, che occupava il ruolo del CEO dall’ottobre del 2021. Troppe evidentemente le divergenze in società con l’ex responsabile Pirelli nel Nord America. Una scelta importante e che potrebbe portare a clamorose situazioni, nel prossimo futuro.

Addio spiazzante per molti tifosi, Berardi era arrivato in giallorosso dopo svariate esperienze con posizioni rilevanti in tutto il mondo. Berardi è stato assunto con l’obiettivo di lanciare ulteriormente la Roma nei mercati e di farne accrescere l’appeal nel corso del tempo. La società era evidentemente insoddisfatta dell’apporto di Berardi e ha preferito così ufficializzare questa sorta di esonero a stagione in corso, ora toccherà trovare un sostituto all’altezza per i giallorossi, che lottano su più fronti.

In campo la squadra cerca un piazzamento in Champions vitale anche per i conti, la dirigenza invece sta lavorando ancora sul progetto del nuovo stadio. Con il nuovo CEO saranno ben definite le strategie future in materia, la casa dei giallorossi dovrà essere improntata seguendo modelli importanti come quelli della Juventus e del suo Allianz Stadium. Ovvero, una struttura chiaramente godibile nel giorno della partita ma funzionale nella sua quotidianità, facendo accrescere il senso di fratellanza tra i tifosi giallorossi.