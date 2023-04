Scambio surreale, nella trattativa anche Fagioli: bomba Juve

La Juventus ha messo in mostra i suoi giovani in questa stagione e arrivano diverse offerte dai club di Serie A

La stagione sta per finire e il calciomercato torna per un’altra bollente estate. I club iniziano già a programmare le mosse per il futuro. La Juventus vuole tornare grande, ma per farlo dovrà necessariamente effettuare qualche operazione in uscita. Le casse bianconere hanno bisogno di essere risanate, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League.

Le due sconfitte di fila in campionato hanno frenato le speranze di Allegri di raggiungere il quarto posto. Adesso l’obiettivo è vincere la Coppa Italia e l’Europa League per accedere direttamente alla massima competizione europea.

Davanti alla Juventus diversi scogli. Uno l’Inter in semifinale, a fine aprile ci sarà il ritorno dopo l’1-1 tra le tantissime polemiche dell’andata. Mentre in campo internazionale dovrà vedersela con lo Sporting CP. Trasferta portoghese dopo l’1-0 dell’andata firmato dal difensore Gatti. Il ko di Reggio Emilia ha smorzato l’entusiasmo alla Continassa, ma nelle ultime giornate di campionato non saranno ammissibili altri passi falsi. Allegri vuole tenere alta l’asticella in attesa di sapere se avrà indietro i 15 punti di penalizzazione dalla Giustizia sportiva. In contemporanea continua a tenere banco il mercato.

Juventus, offerta di un club di Serie A per Fagioli

Nicolò Fagioli è una tra le migliori scoperte di questo campionato di Serie A. Il centrocampista della Juventus ha conquistato il posto da titolare a suon di ottime prestazioni e ora ha attirato a sé l’interesse di diversi club del nostro campionato. Quest’anno ha collezionato 21 presenze e ha messo a referto 2 gol e 4 assist. Anche un passaggio decisivo in Europa League. Le sue lacrime dopo l’errore contro il Sassuolo hanno fatto il giro del web con il giovane che si è disperato per aver respinto male un pallone e fornito un ‘cioccolatino da scartare‘ per Defrel.

Nonostante la brutta prestazione il club neroverde è molto interessato a lui e ha parlato con la Juventus. I bianconeri sono stati chiari fin da subito: Fagioli è incedibile. Nicolò resterà a Torino e il Sassuolo non riuscirà a convincere il club bianconero neanche offrendo Frattesi. Davide è un oggetto del desiderio di Allegri, ma per arrivare a lui non verrà sacrificato l’ex Cremonese. Max vuole costruire su di lui il centrocampo del futuro. Insieme a Miretti formano un’ottima coppia che sicuramente farà felice anche il tecnico della Nazionale italiana Roberto Mancini.