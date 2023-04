Inter: pericolo Benfica, c’è una sorpresa in campo

Il Benfica è pronto a fare di tutto pur di ribaltare la situazione contro l’Inter e in campo c’è una sorpresa.

Momento non semplice per il Benfica dopo la sconfitta contro l’Inter. Il k.o. con i nerazzurri ha portato ad un nuovo passo falso in campionato ed ora inizia a crescere un po’ di malcontento nei tifosi, che vedono molto più lontano il sogno di arrivare in semifinale.

Nonostante questo, il Benfica rappresenta un pericolo molto importante per l’Inter e i portoghesi sono pronti a fare di tutto pur di raggiungere l’obiettivo. E la sorpresa in campo potrebbe cambiare la situazione considerando l’esperienza.

Attenta Inter: il Benfica si gioca la carta a sorpresa

La sconfitta per 2-0 nella sfida di andata non rende per nulla semplice il compito al Benfica, chiamato ad una vera e propria impresa a Milano per ribaltare la situazione ed approdare in semifinale. Come confermato da Schmidt nella conferenza stampa di vigilia, la fiducia non manca, ma servirà essere concreti in attacco e soprattutto non sbagliare nulla in difesa.

I portoghesi, inoltre, hanno deciso di curare ogni minimo particolare per preparare al meglio questa sfida. E chi non meglio di un ex fuoriclasse come Manuel Rui Costa può aiutare i giocatori ad affrontare nel migliore dei modi l’Inter. Il presidente del Benfica, come riportato dal Corriere dello Sport, ha deciso di stare vicino ai suoi calciatori e scendere in campo per la rifinitura. Una scelta che un numero un numero uno di un club non fa mai almeno ai quarti, ma qui stiamo parlando di uno che il campo lo ha vissuto e proprio a San Siro ha scritto pagine importanti della sua storia calcistica.

Ora la palla passa in mano ai calciatori. Saranno loro a dover rimontare il ko dell’andata, ma la vicinanza di Rui Costa potrebbe essere molto importante per affrontare nel migliore dei modi una partita simile.

Ultime Inter: contro il Benfica Inzaghi si gioca il futuro

Il Benfica è decisivo anche per Simone Inzaghi. Se le strade tra l’Inter e il tecnico quasi certamente si separeranno a fine stagione, in caso di un nuovo flop già domani mattina ad Appiano Gentile ci potrebbe essere un nuovo allenatore.

Troppo rischioso continuare con il tecnico considerando anche quanto fatto vedere in campionato nelle ultime giornate. Insomma, una serata decisiva per l’Inter e per Simone Inzaghi. Il vantaggio è importante, ma il Benfica ha deciso di giocarsi la carta a sorpresa Rui Costa (oltre che il ritorno di Otamendi ndr) per provare a ribaltare la situazione e regalarsi un colpo importante.