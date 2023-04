Penalizzazione Juve, cambia la classifica: i tifosi fanno festa. I bianconeri attendono con ansia il verdetto del Collegio di Garanzia del CONI

Sono giorni, ore di ansia e di grande attesa in casa Juventus. Preoccupazione e speranza si alternano, o addirittura si sovrappongono in vista del ricorso presentato dai legali della società bianconera contro la penalizzazione di 15 punti inflitta dalla Corte d’Appello Federale a causa delle cosiddette plusvalenze fittizie. La giornata chiave è mercoledì 19 aprile, la sede è il complesso del Foro Italico a Roma, tanto per intenderci l’area dello stadio Olimpico. Il club ha presentato una corposa memoria difensiva per smontare la legittimità del processo istruito dalla Procura Federale guidata da Giuseppe Chinè.

Il Collegio di Garanzia del CONI infatti emetterà il verdetto senza giudicare il merito della vicenda. Per essere ancora più espliciti, non si andrà a valutare se ad esempio il cosiddetto sistema di plusvalenze fittizie messo in piedi dalla Juventus sia esistito o meno. I giudici del Collegio dovranno invece verificare che la Procura Federale abbia agito correttamente nell’istruire il processo o se viceversa possa aver commesso qualche errore procedurale o dei vizi di forma.

In tal caso la sentenza della Corte D’Appello Federale potrà essere invalidata o in alternativa rispedita al mittente con tanto di richiesta di una nuova formulazione della sanzione da infliggere alla Juventus. A poche ore dall’attesissimo verdetto non vi sono certezze nè rumors di provata attendibilità. Ma una dichiarazione rilasciata dal direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi bianconeri.

Il celebre giornalista bolognese, intervenuto in diretta come ospite del programma ‘Pressing‘ in onda sulle reti Mediaset, ha infatti lasciato chiaramente intendere come la restituzione alla società bianconera dei 15 punti tolti dalla Corte d’Appello rappresenti un’ipotesi decisamente concreta. Secondo Zazzaroni alcuni indizi, come ad esempio il ritardo della Procura Federale a far partire i deferimenti, potrebbero pesare nella decisione del Collegio di Garanzia del CONI.

Detto questo va sottolineato come ognuno degli scenari possibili si possa concretizzare. Il clima che si respira in casa bianconera e non solo lascia comunque sperare in una soluzione positiva per la Vecchia Signora che mercoledì sera potrebbe ritrovarsi all’improvviso al terzo posto della classifica. I bianconeri piomberebbero cosi alle spalle di Napoli e Lazio ma davanti alla Roma e alle milanesi. Entrambe, almeno per ora, fuori dalla zona Champions League.