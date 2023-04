Ufficiale la risoluzione del contratto: campionissimo cambia squadra

Una rescissione che spiazza i tifosi, perdono uno dei pochi calciatori di assoluta qualità della squadra in un momento non certo facile.

È arrivata anche l’ufficialità, si separano le strade tra un campione e il team. La rescissione è confermata dal club che ha liberato un elemento di grande talento, ora intento a proseguire la sua carriera altrove.

Il momento dell’addio non è mai quello piacevole. Soprattutto se arriva come una sorta di contraccolpo per i tifosi, già delusi dall’andamento del campionato. Ed è proprio il fattore sportivo quello che ha spinto un campione a rescindere il proprio contratto: non considerava la sua squadra capace di puntare in alto, meglio dunque separarsi direttamente.

Una scelta che fa discutere, il calciatore, di innato talento, è stato usato con il contagocce, una scelta che ha portato numerose critiche. La stella sudamericana non incideva da tempo e alla fine si è arrivata alla conclusione ufficiale.

Rescissione ufficiale, lo conferma il club

È ufficiale la scelta dell’Olympiakos di svincolare James Rodriguez, asso colombiano che lascia così il campionato greco. La rescissione è avvenuta con effetto immediato. Dunque, il top player è liberissimo di trovare una nuova destinazione, diventando sin da subito intanto uno svincolato di lusso. I tifosi stanno commentando con parole di fuoco la scelta della società sui social, mentre il calciatore ha avuto comunque parole d’affetto per la squadra.

Il protagonista assoluto del mondiale 2014, già in passato con la maglia del Real Madrid, proseguirà altrove la sua avventura calcistica. In un post su Instagram, lo stesso Rodriguez ha ringraziato i tifosi greci per l’affetto e per il tempo trascorso insieme, sentendosi sempre un membro dell’Olympiakos e nel grande porto del Pireo. Dichiarazioni che hanno solo attutito il dolore dei tifosi, perdono uno dei pochi elementi di assoluta qualità del club greco, ora impegnato nei playoff campionato ma decisamente con una marcia in meno.

Le ipotesi per il futuro di James Rodriguez prendono due direzioni. La prima è di rimanere ancora nel calcio europeo ma dovendo aspettare due mesi e mezzo, ovvero quelli che portano alla apertura del calciomercato estivo. Lo svincolo è arrivato troppo tardi per consentire un ingaggio nella stagione 2022-23. Dopo sette mesi di Olympiakos (con 20 partite e sette reti), potrebbe però lasciare una volta per sempre il calcio europeo. Più che la pista sudamericana, resta viva quella araba, magari raggiungendo Cristiano Ronaldo. Il curriculum c’è, una pensione dorata fa sempre comodo per il futuro.